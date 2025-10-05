Galeria
‘Topetinho vermelho’: o mais delicado beija-flor endêmico do Brasil
O topetinho-vermelho habita florestas subtropicais ou tropicais de baixa altitude e só existem no Brasil. Na foto, um beija-flor da espécie fotografado no Parque Nacional do Itatiaia, no Sul do estado do Rio de Janeiro. Além do 'topete', ele também tem o bico vermelho. Foto: Hector Bottai - wikimedia commons
Pouca gente sabe, mas os beija-flores guardam significados fascinantes que mudam conforme as diversas culturas. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Essas aves coloridas, além de serem belas, atraem a atenção por esconderem muitos segredos. Veja agora no FLIPAR! Foto: Imagem de George por Pixabay
De acordo com várias crenças ao longo da história, a presença desses pássaros podem ter significados variados. Foto: Imagem de Chris LeBoutillier por Pixabay
Em diversas civilizações, os beija-flores são considerados seres muito especiais, com histórias envolventes e lendas sobre suas cores vivas e poder hipnótico. Foto: Flickr/Daniel
Para alguns, eles representam uma ligação com o divino e com almas que já se foram, enquanto para outros, também são símbolos de boa sorte e presságios. Foto: Flickr/Peter W. Wendelken
Em muitas culturas, acredita-se que quando um beija-flor se aproxima ou fixa o olhar em alguém, é um sinal de que essa pessoa precisa se livrar de energias negativas. Foto: Flickr/Paul Molina
Segundo a cultura dos Maias, ao concluírem a criação do universo, os deuses perceberam que esqueceram algo crucial: criar um ser responsável por levar seus desejos e pensamentos de um lugar para outro, uma espécie de mensageiro. Foto: Crédito: Animalwised
Na visão dos maias, os beija-flores são como mensageiros que levam os desejos e pensamentos dos seres humanos e dos deuses de um lugar para outro. Além disso, simbolizam alegria, cura e capacidade de se adaptar. Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
Ao perceberem que estavam sem milho e argila – materiais que usaram para criar outros seres – os deuses teriam encontrado um pedaço de jade e o esculpiram como uma pequena flecha. Foto: wikimedia commons Mmmmkobayashi
Reza a lenda que esse pedaço de jade ganhou vida e transformou-se em um beija-flor (‘oxts'unu'um’ na língua maia). Foto: Flickr/Carl Ebeling
Desde então, esse pássaro se tornou muito respeitado pelos maias e passou a ser considerado um ser poderoso. Foto: Imagem de David Castaneda Jr por Pixabay
A história conta que a delicadeza dessa ave a permitia chegar perto das flores sem mexer uma única pétala, e suas penas brilhavam com todas as cores do arco-íris. Foto: Imagem de George por Pixabay
Não importa de onde venha a história, a presença de um beija-flor está sempre associada a uma mensagem positiva e energia pura, promovendo cura e equilíbrio equilibrada. Foto: Flickr/Sergio Guerreiro
Na perspectiva dos maias, quando um desses pássaros aparece, significa que um ente querido falecido está pensando naquela pessoa. Quando o pássaro é visto logo após a morte de alguém, isso indica que a pessoa está em paz. Foto: Flickr/John Guerin
Também na cultura maia, as pessoas usavam as penas dos pássaros como adorno, mas os deuses teriam proibido isso, alertando que qualquer pessoa que capturasse um beija-flor seria punida. Foto: Dulcey Lima Unsplash
AtÃ© por essa razÃ£o, os beija-flores nunca foram mantidos como aves cativas pelos seres humanos. Foto: Flickr/Birds & Nature from Ecuador
Já na cultura Inca, os beija-flores não só entregavam mensagens dos deuses, mas também transportavam os votos positivos e pensamentos de outras pessoas. Foto: Arthur Posnansky/Wikimédia Commons
Caso alguém desejasse boa sorte a outra pessoa, o beija-flor ‘pegava’ esse desejo e levava até ela. Foto: Flickr/Andrew Walker
De acordo com a cultura guarani, o beija-flor atua como guia para os santos falecidos. Segundo essa tradição, a ave tem a responsabilidade de levar as almas que pousam em uma flor para o céu. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Na BÃblia, segundo o livro de GÃªnesis, Deus fez os animais que vivem nas Ã¡guas e no ar, entre eles o beija-flor, visto como o mensageiro do cÃ©u que incentiva as pessoas a seguir em frente e deixar o passado para trÃ¡s. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Na cultura Asteca, os beija-flores eram considerados guerreiros corajosos em vida, devido ao seu pequeno tamanho, mas grande força e energia para voar. Foto: Flickr/Daniel
Por essa razão, o beija-flor tornou-se o símbolo de Huitzilopochtli, o deus da guerra, devoção solar e padroeiro dos astecas. Veja outras curiosidades sobre o beija-flor! Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
O coração de um beija-flor bate de 500 a 700 vezes por minuto quando está descansando, mas quando está ativo, pode bater até 1.200 vezes por minuto. Foto: Flickr/JAIME ANDRES HERRERA VILLARREAL
Por gastarem tanta energia, os beija-flores precisam comer quatro a cinco vezes o seu próprio peso. Eles gostam especialmente de flores com formato tubular, principalmente as vermelhas ou amarelas. Foto: Imagem de George por Pixabay
A expectativa de vida de um beija-flor gira em torno de 12 a 18 anos. Foto: Flickr/tinyfishy
Capazes de bater as asas 200 vezes por segundo, os beija-flores também conseguem voar para trás ou ficar parados no ar e atingir velocidades de 70 km/h a até 130 km/h durante a época de reprodução. Foto: Imagem de George por Pixabay
Por conta da sua rapidez impressionante, os nativos americanos veem o beija-flor como o mensageiro e guardião do tempo, porque nenhum outro animal consegue bater as asas tão rápido quanto ele. Foto: Djalma Paiva Armelin pexels
