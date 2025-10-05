‘Topetinho vermelho’: o mais delicado beija-flor endêmico do Brasil

Na BÃ­blia, segundo o livro de GÃªnesis, Deus fez os animais que vivem nas Ã¡guas e no ar, entre eles o beija-flor, visto como o mensageiro do cÃ©u que incentiva as pessoas a seguir em frente e deixar o passado para trÃ¡s. Foto: DivulgaÃ§Ã£o