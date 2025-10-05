Vermelhidão de reserva ambiental da China proporciona espetáculo único

Na região, há a presença de mais de 260 espécies de aves, muitas buscam a Praia Vermelha para procriação. A espécie grou-da-manchúria, de plumagem branca e preta e porte imponente, está entre as mais vistosas da região. Na cultura chinesa, a ave é símbolo de longevidade e boa sorte. Foto: Christoph Moning/Wikimedia Commons