Pra quem não viu: Cobra surge em voo na Austrália e passageiros são ‘salvos’ por apresentador de TV
O réptil foi identificado como uma píton Stimson, uma espécie não venenosa comum no norte da Austrália, principalmente durante os meses de verão. Foto: flickr - Matt
Tudo começou quando um passageiro avistou a cobra e gritou, alertando os demais. O avião era da companhia Virgin Australia. Foto: wikimedia commons Bahnfrend
O susto causou uma breve interrupção no embarque e chegou a ser cogitada uma evacuação total da aeronave. Foto: reprodução/redes sociais
Andre Rerekura, apresentador do programa de TV local "Shipwreck Hunters Australia", que estava a bordo, auxiliou na captura da cobra antes que o voo pudesse prosseguir. Foto: reprodução/redes sociais
“Era um pouco difícil de acreditar que era verdade ouvir que havia uma cobra no avião, então não acho que muitas pessoas acreditaram inicialmente”, comentou o apresentador. Foto: reprodução
O CEO do Aeroporto de Broome, Craig Shaw, elogiou a resposta rápida ao incidente e afirmou que a origem da cobra permanece desconhecida. Foto: wikimedia commons Robert Myers
Algumas pessoas que acompanharam o caso associaram o incidente curioso com o filme "Serpentes a Bordo", lanÃ§ado em 2006, com Samuel L. Jackson. Foto: divulgaÃ§Ã£o
Na trama, dezenas de cobras venenosas são libertadas em pleno voo na tentativa de matar uma testemunha que iria delatar um chefe da máfia. Foto: reprodução
Em 2022, uma situação envolvendo uma cobra por pouco não foi fatal para o astro Russell Crowe. Foto: Reprodução/@russellcrowe
O ator quase tropeçou em uma serpente venenosa enquanto caminhava à noite do lado de fora de sua casa, na Austrália. Ele até compartilhou uma foto da cobra nas redes sociais. Foto: Reprodução Twitter
A serpente em questão era da espécie Bandy Bandy, espécie venenosa típica da Austrália que tem hábitos noturnos e mede até 76 cm. Foto: wikimedia commons Max Tibby
Essa não foi a primeira vez que o ator de "Gladiador" deu de cara com uma cobra perigosa na Austrália. Em outra ocasião, ele encontrou uma cobra-negra-de-barriga-vermelha enquanto caminhava com uma amiga em sua fazenda. Foto: Divulgação
"Ela estava empinando sua cabeça achatada, a uma fração de segundo de atacar. Foram os 12 passos inversos mais rápidos que já dei na minha vida. Em um minuto eu estava lá, no minuto seguinte não estava", contou o ator na época. Foto: Flickr - Matt
Durante o verão australiano, cobras buscam locais mais frescos, como ruas, jardins e até interiores de casas, aumentando a chance de encontros com humanos. Foto: Pája Jan?a por Pixabay
Conhecida por sua rica biodiversidade, a Austrália abriga inúmeras espécies de cobras diferentes. O assunto costuma despertar curiosidade de muita gente. Veja algumas das serpentes mais populares por lá! Foto: DO'Neil/Wikimedia Commons
Taipan-costeira: É uma das cobras mais temidas, conhecida por ser altamente venenosa e muito rápida. Seu veneno é extremamente potente e capaz de matar um ser humano, embora seja uma serpente "tímida", que costuma evitar contato. Foto: XLerate / commons wikimedia
Cobra-marrom: É outra espécie australiana altamente venenosa. Frequentemente encontrada em áreas urbanas e rurais, é responsável por um grande número de acidentes devido à sua proximidade com humanos e seu comportamento defensivo. Foto: Matt from Melbourne, Australia / commons wikimedia
Cobra da morte: Seu veneno é neurotóxico e pode causar paralisia respiratória. Possui uma aparência peculiar, com a cabeça longa e triangular, além de ter um corpo mais grosso do que outras serpentes. Foto: Wikimedia Commons/Petr Hamerník
Cobra-tigre: Seu veneno pode matar em até 24 horas, se não for tratado. Além disso, a cobra-tigre é conhecida por sua natureza bem agressiva. Foto: wikimedia commons Max Tibby
Píton-carpete: Nem todas as cobras australianas são venenosas, e a píton-carpete é uma das mais populares desse tipo. É conhecida por seus padrões de escama, que lembram um tapete persa. Foto: wikimedia commons Vassil
Na Austrália, há também as cobras marinhas, como a cobra-do-mar-pelágio que vive no oceano e possui um veneno poderoso. Apenas uma mordida dela libera toxina suficiente para matar 100 pessoas! Foto: wikimedia commons Luis Correa