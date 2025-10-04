Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Gaivotas invadem vila inglesa e moradores ficam acuados

LA
Lance
  • De acordo com Gary Hough, que reside na Vila de Altham, a população local tem se deparado com ossos de cordeiro e frango nos quintais das casas e nos carros. “Não podemos mais sentar nos nossos jardins sem correr o risco de ser atingidos por sujeiras ou dejetos de pássaros”, afirmou ele, que criou uma campanha online para cobrar medidas que minimizem o cenário.
    De acordo com Gary Hough, que reside na Vila de Altham, a população local tem se deparado com ossos de cordeiro e frango nos quintais das casas e nos carros. “Não podemos mais sentar nos nossos jardins sem correr o risco de ser atingidos por sujeiras ou dejetos de pássaros”, afirmou ele, que criou uma campanha online para cobrar medidas que minimizem o cenário. Foto: Andy Kelvin
  • "Não consigo mais fazer um churrasco no quintal porque as gaivotas voam constantemente sobre nós. , Meu Cocker Spaniel passou mal, e suspeito que tenha comido algo que uma delas deixou cair no jardim”, desabafou outra moradora, Julie Birtwell. Foto: Lmbuga/Wikimedia Commons
  • O estrago provocado pelas revoadas das mais de 5 mil gaivotas na região também atinge a economia local.
    O estrago provocado pelas revoadas das mais de 5 mil gaivotas na região também atinge a economia local. "Os resíduos das gaivotas prejudicam nossos produtos e causam prejuízos financeiros. Ninguém quer comprar um item coberto de fezes de pássaro”, relatou Rob Ross, gerente de uma loja de materiais de construção. Foto: Penny por Pixabay
  • Em 2021, uma cena curiosa envolvendo uma gaivota
    Em 2021, uma cena curiosa envolvendo uma gaivota "ladra" chamou a atenção e repercutiu na cidade de Aberdeen, no Reino Unido. Foto: Albino Herring Gull (Larus argentatus), Aberdeen harbour by Mike Pennington
  • As imagens mostravam a ave entrando no supermercado, pegando um pacote de batatas fritas e saindo como se nada tivesse acontecido.
    As imagens mostravam a ave entrando no supermercado, pegando um pacote de batatas fritas e saindo como se nada tivesse acontecido. Foto: reprodução/facebook
  • Lá fora, ela começou a dar bicadas no pacote, tentando abri-lo para comer. O vídeo não mostra se a gaivota conseguiu comer as batatas.
    Lá fora, ela começou a dar bicadas no pacote, tentando abri-lo para comer. O vídeo não mostra se a gaivota conseguiu comer as batatas. Foto: montagem/reprodução facebook
  • Gaivotas têm a fama de serem destemidas e até mesmo ousadas quando o assunto é roubar comida. No YouTube, existem vários vídeos mostrando esse
    Gaivotas têm a fama de serem destemidas e até mesmo ousadas quando o assunto é roubar comida. No YouTube, existem vários vídeos mostrando esse "talento". Foto: montagem/reprodução
  • Ela ficou tão popular que algumas pessoas passaram a pagar pelos lanches que ela roubava, só para os donos do mercado não a impedirem.
    Ela ficou tão popular que algumas pessoas passaram a pagar pelos lanches que ela roubava, só para os donos do mercado não a impedirem. Foto: reprodução
  • As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados.
    As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados. Foto: freepik/wirestock
  • Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto.
    Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto. Foto: Hermes Rivera/Unsplash
  • As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos sobre o vento.
    As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos sobre o vento. Foto: freepik/wirestock
  • As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano.
    As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano. Foto: Jacqui Geux/iNaturalist
  • Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas.
    Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas. Foto: wikimedia commons/Steven Lek
  • Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas.
    Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas. Foto: Michael Kleinsasser/Pixabay
  • O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas.
    O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas. Foto: Rutvik Solanki/Unsplash
  • São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes.
    São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes. Foto: wikimedia commons/Gerry Lynch
  • Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo.
    Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo. Foto: Thanasis Papazacharias/Pixabay
  • Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções.
    Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções. Foto: wikimedia commons/ ArildV
  • A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas.
    A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas. Foto: wikimedia commons/Vsolymossy
  • Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental.
    Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental. Foto: wikimedia commons/Foto Conquilha
  • Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça.
    Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça. Foto: Joseph Corl/Unsplash
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay