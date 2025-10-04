Galeria
Gaivotas invadem vila inglesa e moradores ficam acuados
De acordo com Gary Hough, que reside na Vila de Altham, a população local tem se deparado com ossos de cordeiro e frango nos quintais das casas e nos carros. “Não podemos mais sentar nos nossos jardins sem correr o risco de ser atingidos por sujeiras ou dejetos de pássaros”, afirmou ele, que criou uma campanha online para cobrar medidas que minimizem o cenário. Foto: Andy Kelvin
"Não consigo mais fazer um churrasco no quintal porque as gaivotas voam constantemente sobre nós. , Meu Cocker Spaniel passou mal, e suspeito que tenha comido algo que uma delas deixou cair no jardim”, desabafou outra moradora, Julie Birtwell. Foto: Lmbuga/Wikimedia Commons
O estrago provocado pelas revoadas das mais de 5 mil gaivotas na região também atinge a economia local. "Os resíduos das gaivotas prejudicam nossos produtos e causam prejuízos financeiros. Ninguém quer comprar um item coberto de fezes de pássaro”, relatou Rob Ross, gerente de uma loja de materiais de construção. Foto: Penny por Pixabay
Em 2021, uma cena curiosa envolvendo uma gaivota "ladra" chamou a atenção e repercutiu na cidade de Aberdeen, no Reino Unido. Foto: Albino Herring Gull (Larus argentatus), Aberdeen harbour by Mike Pennington
As imagens mostravam a ave entrando no supermercado, pegando um pacote de batatas fritas e saindo como se nada tivesse acontecido. Foto: reprodução/facebook
Lá fora, ela começou a dar bicadas no pacote, tentando abri-lo para comer. O vídeo não mostra se a gaivota conseguiu comer as batatas. Foto: montagem/reprodução facebook
Gaivotas têm a fama de serem destemidas e até mesmo ousadas quando o assunto é roubar comida. No YouTube, existem vários vídeos mostrando esse "talento". Foto: montagem/reprodução
Ela ficou tão popular que algumas pessoas passaram a pagar pelos lanches que ela roubava, só para os donos do mercado não a impedirem. Foto: reprodução
As gaivotas variam em tamanho, dependendo da espécie, mas geralmente possuem corpos robustos, asas longas e estreitas, e bicos fortes e ligeiramente curvados. Foto: freepik/wirestock
Muitas espécies têm patas palmadas, o que ajuda na habilidade de natação. A plumagem varia de acordo com a espécie e idade, mas geralmente tem tons de branco, cinza e preto. Foto: Hermes Rivera/Unsplash
As gaivotas também são excelentes voadoras, capazes de planar por longos períodos sobre o vento. Foto: freepik/wirestock
As gaivotas são onívoras (comem tanto carne como vegetais) e contam com uma dieta bem variada. Elas se alimentam de peixes, crustáceos, moluscos, insetos, ovos de outras aves, pequenos mamíferos e até lixo humano. Foto: Jacqui Geux/iNaturalist
Em áreas urbanas, é comum vê-las procurando restos de comida em lixeiras ou roubando alimentos de pessoas distraídas. Foto: wikimedia commons/Steven Lek
Algumas espécies são conhecidas por utilizar ferramentas simples e até por soltar moluscos de grandes alturas para quebrar suas conchas. Foto: Michael Kleinsasser/Pixabay
O comportamento social das gaivotas é complexo. Elas vivem em colônias densas, especialmente durante a época de reprodução, quando constroem ninhos em locais protegidos, como penhascos ou ilhas isoladas. Foto: Rutvik Solanki/Unsplash
São aves monogâmicas, formando pares que podem durar várias temporadas reprodutivas. Ambos os pais se revezam no cuidado dos ovos e filhotes. Foto: wikimedia commons/Gerry Lynch
Além disso, as gaivotas possuem um repertório vocal variado, utilizando gritos agudos e chamados específicos para comunicação territorial, alerta de perigo e interação entre membros do grupo. Foto: Thanasis Papazacharias/Pixabay
Além disso, possuem uma linguagem corporal variada, utilizando movimentos de cabeça, asas e bico para expressar diferentes intenções. Foto: wikimedia commons/ ArildV
A maioria das espécies de gaivotas não está ameaçada de extinção, embora algumas enfrentem pressões devido à perda de habitat, poluição e mudanças climáticas. Foto: wikimedia commons/Vsolymossy
Essas aves desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, ajudando a controlar populações de peixes e invertebrados e atuando como indicadores da saúde ambiental. Foto: wikimedia commons/Foto Conquilha
Uma curiosidade interessante é que as gaivotas são conhecidas por sua memória impressionante, sendo capazes de reconhecer indivíduos que as alimentam ou que representam uma ameaça. Foto: Joseph Corl/Unsplash