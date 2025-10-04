Galeria
Cachoeira feita com garrafas pet e pneus vira atração no Rio
Trata-se de uma cachoeira artificial de 25 metros dentro da Mata Atlântica, utilizando cerca de 40 toneladas de materiais reciclados. Foto: Reprodução/TV Globo
Entre os materiais estão 3 mil pneus, garrafas pet e isopor coletados por pescadores na Baía de Guanabara. Foto: Reprodução/TV Globo
“Pescadores aqui de Magé fazem essa coleta três vezes por semana, cada barco sai com 2 pescadores. [...] A gente encontra todo tio de material dentro dessa baía”, disse Elaine Cristina, presidente da Colônia de Pescadores de Magé. Foto: Reprodução/TV Globo
Chamado de Eco Resort Castelinho, a cachoeira fica dentro da APA Petrópolis, uma das mais antigas áreas de preservação do Brasil. Foto: Reprodução/TV Globo
Inaugurada em junho, a estrutura conta com sistema de reaproveitamento da água da chuva, licenciamento ambiental e já se tornou símbolo de inovação e preservação. Foto: Reprodução/TV Globo
O espaço, além de atrair visitantes, foi pensado para a educação ambiental. Foto: Reprodução/TV Globo
“Há mais de 10 anos não frequentava aqui. Cheguei aqui e vi isso muito abandonado", contou André Marinho de Moraes, empresário responsável pela ideia. Foto: Reprodução/TV Globo
"Tem um valor sentimental porque eu nasci e brinquei aqui. Pensei em fazer algo novo, e surgiu essa cachoeira, surgiu o empreendimento”, explicou ele. Foto: Reprodução/TV Globo
Já foram realizadas atividades com 200 alunos, incluindo trilhas, plantio de mudas e oficinas de reciclagem. Foto: Reprodução/TV Globo
A iniciativa também busca estimular a economia local com geração de empregos, formação de guias ecológicos e oficinas comunitárias. Foto: Reprodução/TV Globo
A área ainda conta com 12 mil mudas nativas plantadas e é cadastrada como área de soltura de animais silvestres. Foto: Reprodução/TV Globo
Cercada por áreas de preservação da Mata Atlântica, Magé tem grande riqueza natural, com rios, cachoeiras e trilhas que atraem ecoturistas e praticantes de esportes ao ar livre. Foto: Wikimedia Commons/Filipo tardim
Fundado oficialmente em 1565, pouco depois da criação da cidade do Rio de Janeiro, é uma das localidades mais antigas do estado. Foto: Divulgação
Além disso, Magé guarda forte ligação com o período colonial e o ciclo do café, tendo abrigado antigas fazendas e engenhos. Foto: Wikimedia Commons/Filipo tardim
Durante o século 19, foi ponto estratégico da Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia do Brasil, inaugurada em 1854 por Visconde de Mauá. Foto: Domínio Público
