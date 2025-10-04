Lugares pelo Brasil que têm fama de ‘mal-assombrados’; quem vai conferir?

A mina foi desativada em 1954. Porém, os visitantes e antigos funcionários dizem que escutam barulhos de sinos e correntes mesmo com a Mina da Passagem vazia. Outra lenda diz que o espírito de um inglês segue no local. Ele morreu em 1880 e nunca teria aceitado a perda de sua esposa. Foto: Morio - Wikimédia Commons