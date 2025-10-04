Astronauta desmente que a Grande Muralha da China é vista do espaço; e ele é chinês

SHIRAZ - Fica no sul do Irã próximo às ruínas de Persépolis. É conhecida por ser a cidade das flores e dos poetas. Desde o século 18 é protegida por altos muros de tijolos, com quatro torres largas. Outros pontos a serem visitados são o bazar, o portão do Alcorão e a Mesquita Rosa. Foto: Eigen werk - Wikimédia Commons