Alpinista desafia os limites e escala asas de planador em pleno voo

    A aventura aconteceu a 2.500 metros de altitude, quando o atleta deixou a cabine da aeronave e iniciou a escalada por toda a estrutura. Foto: Reprodução / YouTube @redbull
    Assim, desafiou não apenas a gravidade, mas também fatores extremos como ventos que chegavam a 100 km/h e temperaturas abaixo dos 10 °C. Foto: Reprodução / YouTube @redbull
    Skofic, conhecido no cenário mundial por suas habilidades em escalada esportiva, contou apenas com um paraquedas de 12 kg como medida de segurança. Foto: Reprodução / YouTube @redbull
    A rota havia sido especialmente projetada para o desafio e exigia enorme força física e concentração. Foto: Reprodução / YouTube @redbull
    Mesmo diante das condições adversas, ele conseguiu completar todo o percurso na quarta tentativa e, para encerrar a aventura, saltou de paraquedas a 1.500 metros de altura. Foto: Reprodução / YouTube @redbull
    O feito ganhou repercussão internacional e reforçou a imagem de Skofic como um atleta disposto a expandir os limites da escalada. Foto: Reprodução / YouTube @redbull
    Com seu desafio, uniu esporte radical, coragem e inovação em uma das demonstrações mais ousadas já registradas. Foto: Reprodução / YouTube @redbull
    A história do paraquedismo, aliás, se estende por séculos. Desde os primeiros conceitos até os saltos como são feitos hoje. Foto: Silke/Pixabay
    A ideia de frear uma queda remonta a tempos antigos, com rascunhos de dispositivos semelhantes a paraquedas encontrados em cadernos de Leonardo da Vinci no século 15. Foto: Reprodução da Internet
    Contudo, foi apenas em 1783 que o francês Louis-Sébastien Lenormand realizou o primeiro salto público com um paraquedas rudimentar, usando dois guarda-chuvas modificados. Foto: Domínio Público
    Poucos anos depois, em 1797, outro francês, André-Jacques Garnerin, fez o primeiro salto bem-sucedido de um balão com um paraquedas dobrável. Foto: Domínio público
    O salto de Garnerin abriu caminho para o desenvolvimento da atividade como meio de sobrevivência e, mais tarde, como esporte. Foto: Domínio público
    No século 20, a tecnologia evoluiu com a Primeira Guerra Mundial, quando os paraquedas passaram a ser usados militarmente para salvar pilotos. Foto: Domínio público
    Após a guerra, muitos ex-militares continuaram praticando os saltos por hobby, surgindo então os primeiros clubes civis de paraquedismo. Foto: Wikimedia Commons /José Reynaldo da Fonseca
    Na década de 1950, surgiram os paraquedas de nylon e o formato "quadrado", mais seguro e controlável. Foto: Ricardo Gomez Angel/Unsplash
    Hoje, a Federação Aeronáutica Internacional (FAI) é responsável por regulamentar esportes aéreos, incluindo o paraquedismo. Foto: Domínio público
    Atualmente, o paraquedismo é um esporte radical difundido globalmente, com modalidades como formação em queda livre, wingsuit e BASE jump, além de saltos tandem para iniciantes. Foto: Domínio público
    Apesar dos riscos - e alguns incidentes -, avanços em equipamentos e treinamento tornaram a atividade mais segura e acessível. Foto: Dominic Wunderlich/Pixabay
