O homem que nunca ria: os 130 anos do nascimento de Buster Keaton

Uma lenda sustenta que ele ganhou o apelido de Keaton aos dois anos. O epiteto teria sido atribuído pelo mágico Harry Houdini, amigo de sua família, que presenciou uma queda do garoto de apenas seis meses e exclamou que ele havia levado um “belo tombo” - “buster” no inglês coloquial. Foto: Domínio Público/Wikimédia Common