Cantor Robbie Williams revela ter Tourette e fala sobre ansiedade nos palcos

O cantor escocês não é o único do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish já falou da dificuldade de lidar com a Síndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, não foi necessário parar a carreira. Ela, inclusive, já ganhou dois Oscars por músicas em filmes. O último por "Barbie". Foto: Divulgação