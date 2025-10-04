Galeria
Cantor Robbie Williams revela ter Tourette e fala sobre ansiedade nos palcos
-
Robbie contou ainda que precisa se preparar como um atleta para disfarçar suas dificuldades nos palcos. Sua sinceridade abriu espaço para mais discussões sobre a doença, reforçando a vulnerabilidade por trás de grandes nomes como Robbie Williams. Foto: Kevin Payravi, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
-
No dia 7 de Junho, aliás, é Dia Nacional da Síndrome de Tourette no Brasil. Trata-se de um transtorno neuropsiquiátrico hereditário caracterizado por diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal. Foi estudado pelo médico francês Gilles de La Tourette (1857-1904), recebendo seu nome. Foto: Domínio público
-
Foi a Síndrome de Tourette que provocou o afastamento do cantor Lewis Capaldi dos palcos, por exemplo. Foto: Divulgação
-
Com apenas 26 anos, ele anunciou uma pausa na carreira musical, em junho de 2023, para fazer o tratamento. Foto: Divulgação
-
-
Ele chegou a fazer uma pausa curta de três semanas e retornou ao palco, mas acabou precisando da ajuda do público para terminar um show em Glastonburry. Ao perceber que necessitaria de tratamento mais longo, o cantor anunciou a interrupção da carreira, sem prazo determinado. Foto: Divulgação
-
O cantor escocês não é o único do ramo musical a lidar com o transtorno. A americana Billie Eilish já falou da dificuldade de lidar com a Síndrome de Tourette. Entretanto, no caso dela, não foi necessário parar a carreira. Ela, inclusive, já ganhou dois Oscars por músicas em filmes. O último por "Barbie". Foto: Divulgação
-
Billie Eilish chegou a ser filmada apresentando os sintomas do transtorno durante entrevista com David Letterman, no programa "My Next Guest", e afirmou que é "muito cansativo" viver com a síndrome. Foto: Divulgação
-
-
Kurt Cobain, saudoso líder do Nirvana, não chegou a ser diagnosticado oficialmente com a doença, mas no álbum "In Utero" fez a música "Tourette's" para falar do problema. Foto: Divulgação
-
Até mesmo o genial compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart apresentava a síndrome, de acordo com estudiosos de sua vida. Foto: Johann Nepomuk della Croce/Wikimedia Commons
-
Nascido em Glasgow, na Escócia, em 7/10/1996, o citado Lewis Marc Capaldi estava com a carreira em ascensão quando precisou parar de se apresentar para cuidar da doença. Foto: 96.5 TDY wikimedia commons
-
-
Seu single "Someone You Loved" alcançou o topo do UK Singles Chart e da Billboard Hot 100 em março de 2019. Foto: Divulgação
-
Capaldi foi indicado ao Grammy Awards para Canção do Ano e ganhou o Brit Awards de 2020 de música do ano. Ele também ganhou o Brit Awards de melhor artista novo. Foto: Reprodução Instagram
-
A rotina de uma pessoa com Síndrome de Tourette foi muito bem documentada pelo próprio Lewis Capaldi no documentário "How I’m Feeling Now", do catálogo da "Netflix". Foto: Divulgação
-
-
A Síndrome de Tourette é um distúrbio neurocomportamental, que causa tiques motores como piscar ou contrair um músculo involuntariamente. Foto: Gerd Altmann pixabay
-
Tiques vocais, como limpar a garganta e emitir sons ou até palavras completas, também estão entre os sintomas característicos do transtorno. Foto: Divulgação
-
Especificamente, a Síndrome de Tourette ocorre devido a uma desregulação do circuito mesolímbico, região do cérebro que é responsável pelos pensamentos, emoções e movimentos. Foto: Freepik
-
-
O transtorno também pode ter origem genética e, normalmente, tem início ainda na infância. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
-
A doença, geralmente, está associada a outras síndromes, como Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Foto: Freepik
-
Além disso, a Tourette pode provocar ansiedade, síndrome do pânico, fobia social e até depressão, já que as manifestações podem causar constrangimento aos pacientes. Foto: Gerd Altmann pixabay
-
-
Embora a síndrome não tenha cura, os sintomas costumam diminuir com o passar dos anos e, em alguns casos, chegam a desaparecer completamente. Foto: Tumisu pixabay
-
O tratamento psicolÃ³gico associado a medicamentos antipsicÃ³ticos pode reduzir bastante os problemas causados pela Tourette. Foto: Drazen Zigic/Freepik