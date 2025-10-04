Galeria
Ficou na história: Explosão da Chalenger, ao vivo, estarreceu o mundo
73 segundos após a decolagem, a tragédia! A nave se desintegrou numa violenta explosão formando uma gigantesca nuvem de fumaça e deixando a plateia estarrecida. Ninguém acreditava no que estava vendo. Foto: NASA Domínio Público
A nave levava sete astronautas para uma missão que tinha os seguintes objetivos: lançamento de um satélite, transporte de material relacionado a experimentos com o cometa Halley e programas de inserção de estudantes no projeto espacial. Foto: NASA Domínio Público
Por causa do projeto estudantil, a missão tinha a presença da professora Christa McAuliffe, 37 anos. Era a primeira vez que um ônibus espacial transportava alguém que não era astronauta por formação. Foto: NASA Domínio Público
O projeto "Professor no Espaço", anunciado pelo presidente Ronald Reagan , tinha o objetivo de despertar o interesse de estudantes por matemática, ciência e exploração espacial. Formada em História Americana e Estudos Sociais, Christa foi selecionada entre 11 mil professores e, em órbita, daria aulas para crianças. Foto: Domínio Público
O ônibus espacial era comandado pelo tenente-coronel Francis Scobee, 46 anos. Ex-piloto de combate da Força Aérea na Guerra do Vietnã, ele tinha viajado pela primeira vez ao espaço em 1984, na própria Challenger, onde morreria dois anos depois. Foto: NASA Domínio Público
O capitÃ£o Michael Smith, 40 anos, era diplomado em Engenharia AeronÃ¡utica e foi designado como piloto na missÃ£o espacial do Challenger. Foto: NASA DomÃnio pÃºblico
O engenheiro aeroespacial Ellison Onizuka, 39 anos, já tinha ido ao espaço na nave Discovery, em 1985, e integrou a equipe de apoio em terra de duas missões do Ônibus Espacial Columbia (que viria a explodir também em 2003). Foto: NASA Domínio Público
Formada em Engenharia Elétrica, Judith Resnik, 36 anos, foi a segunda mulher a viajar ao espaço (na Discovery, em 1984). Após a morte no Challenger, ela foi homenageada, dando nome a uma cratera na Lua e a um asteroide (o 3356 Resnik). Foto: NASA Domínio Público
O fÃsico Ronald McNair, 35 anos, tinha doutorado na especialidade e ingressou na NASA em 1978. Ele tinha 191 horas de voos espaciais. McNair tambÃ©m era saxofonista e tinha planejado tocar um solo de saxofone, que seria a primeira peÃ§a musical gravada no espaÃ§o. Foto: NASA DomÃnio pÃºblico
O engenheiro elétrico Gregory Jarvis, 41 anos, foi capitão da Força Aérea e trabalhou em satélites de comunicações táticas de tecnologia avançada. Ele foi selecionado para ser o especialista de carga do ônibus espacial Challenger. Foto: NASA Domínio público
Em 2014, fotos que estavam guardadas na casa de um antigo funcionário da Nasa (o empreiteiro Bill Rendle) foram reveladas por seu neto, Michael Hindes. Ao mexer em caixas antigas dos avós, ele se deparou com uma coleção de imagens do desastre. Foto: Reprodução Acervo de Michael Hindes
Após o acidente, as equipes de busca trabalharam por meses para encontrar detritos do ônibus espacial e levar para áreas de represamento no Centro Espacial Kennedy e na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral. Foto: NASA Domínio Público
Usando submarinos, sonares e outros equipamentos para escanear o fundo do oceano, as equipes de busca recuperaram muitas peças do ônibus espacial Challenger. Foto: NASA Domínio Público
Depois que os investigadores concluíram seu relatório sobre o acidente, os destroços foram movidos do Centro Espacial Kennedy para armazenamento permanente em dois silos de mísseis abandonados e seguros na Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral. Foto: NASA Domínio público
Curiosidade: o nome da aeronave foi escolhido em homenagem à embarcação de pesquisa Challenger que navegou pelo Atlântico e pelo Pacífico na década de 1870, com oficiais e cientistas. A missão fez várias descobertas e lançou as bases da Oceanografia, ciência que estuda os oceanos. Foto: William Frederick Mitchell Domínio Público
Criado em 1982, o Challenger foi ao espaço 10 vezes ao longo de 3 anos de operação, tornando-se o ônibus espacial com menos missões realizadas. Ele fazia parte de um grupo de 5 ônibus espaciais (sendo que o Columbia também explodiu). Foto: NASA Domínio Público
Um momento histórico do Challenger foi em 7/2/1984, quando Bruce McCandless II (foto) e Robert L. Stewart tornaram-se os primeiros tripulantes de um ônibus espacial a caminharem no espaço, sem estarem amarrados à nave. Foto: NASA Domínio Público
O acidente com o Challenger poderia ter sido evitado. O engenheiro Allan MacDonald havia alertado para o risco de uma explosão. O frio estava tão intenso que havia até formado pedaços pontiagudos de gelo na torre de serviço. Allan sofreu retaliações ao se manifestar contrário o lançamento da aeronave. Foto: NASA Domínio Público
Um foguete acoplado ao ônibus tinha anéis de borracha para vedação que poderiam rachar se estivessem congelados, provocando vazamento do combustível inflamado. Na decolagem, o anel de borracha não resistiu e um jorro de chamas escapou. A explosão de milhões de litros de hidrogênio e oxigênio fragmentou a nave. Foto: NASA Domínio público
O diretor da missão era Jay Greene (na foto, logo após a explosão). Ele foi envolvido nas discussões se o lançamento deveria ter sido adiado por causa do clima gelado. Após o episódio, aposentou-se como diretor de voo, mas, depois de curto período em estudos sobre a Lua, foi nomeado chefe de Segurança da NASA. Foto: NASA Domínio público
A cápsula onde estavam os astronautas ainda subiu por poucos minutos, após a explosão, até despencar em direção ao mar. Era o fim do sonho para eles. Foto: NASA Domínio Público