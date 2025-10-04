Pássaro usa pão como isca para pescar e surpreende a internet

O registro foi feito por um estudante de 20 anos, que estava no parque com um amigo quando viu a ave jogando o pão na água e o recolhendo. Após várias tentativas, o pássaro capturou um peixe usando o pão como isca. O vídeo já soma mais de 56 mil curtidas no TikTok. Foto: Ilustração criada por inteligência artificial