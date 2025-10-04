Galeria
Conheça Assis, mundialmente conhecida como a cidade natal de São Francisco
O dia 4 de outubro celebra o legado do santo que pregou a paz e o desprendimento material. Assim, o Flipar apresenta uma galeria imperdível sobre Assis, a encantadora cidade italiana onde ele nasceu. Descubra os segredos, a história e a espiritualidade que fazem de Assis um destino único e sagrado. Foto: reprodução/instagram
Situada na encosta do Monte Subásio, Assis oferece vistas panorâmicas do Vale da Úmbria. Está a cerca de 180 quilômetros ao norte de Roma e é cercada por colinas verdejantes, vinhedos e oliveiras centenárias. Foto:
A paisagem bucólica da cidade localizada na região da Úmbria reflete o espírito contemplativo de São Francisco e inspira visitantes com sua beleza serena. Foto:
Assis, aliás, tem raízes que remontam à época dos umbros, antes de ser conquistada pelos romanos no século 3 a.C. Prosperou como municipium romano, com vestígios como o Templo de Minerva e o anfiteatro ainda visíveis hoje. Foto: reprodução/expedia
Durante a Idade Média, foi palco de intensas disputas entre guelfos (favoráveis ao papa) e gibelinos (favoráveis ao imperador). Essas lutas moldaram a arquitetura defensiva da cidade, com muralhas e fortalezas como a Rocca Maggiore. Foto: reprodução /tripadvisor
Construída logo após a canonização do santo em 1228, a Basílica de São Francisco é um dos principais centros de peregrinação cristã. Suas duas igrejas sobrepostas abrigam afrescos de Giotto e Cimabue, considerados obras-primas da arte medieval. Foto: reprodução /tripadvisor
Os afrescos de Giotto na Basílica retratam a vida de São Francisco com uma profundidade emocional e técnica revolucionária para a época. Eles marcam o início da arte renascentista e atraem estudiosos e turistas do mundo inteiro. Foto:
A fortaleza medieval Rocca Maggiore domina a cidade do alto e oferece vistas panorâmicas do Vale de Spoleto. Construída no século 12, foi ampliada por Frederico II e é um símbolo da resistência histórica de Assis. Foto: reprodução /tripadvisor
Localizado na Piazza del Comune, o Templo de Minerva é um dos edifícios romanos mais bem preservados da Itália. Hoje abriga a igreja de Santa Maria sopra Minerva, mesclando arquitetura clássica e cristã. Foto: reprodução /tripadvisor
O centro histórico de Assis é um labirinto de ruas de pedra, praças encantadoras e construções medievais. Caminhar por ele é como viajar no tempo, com cada esquina revelando uma nova história. Foto: reprodução /tripadvisor
Dedicada à seguidora de São Francisco, Santa Clara, a igreja abriga seu corpo incorrupto e o crucifixo que teria falado com Francisco. É um local de devoção e beleza arquitetônica. Foto: reprodução /tripadvisor
Localizado nas encostas do Monte Subásio, o Eremitério das Carceri é onde São Francisco se retirava para meditar. Cercado por bosques, transmite uma atmosfera de paz e introspecção. Foto: reprodução /tripadvisor
Assis mantém viva a tradição artesanal com produtos em cerâmica, bordados e artigos religiosos. As lojas locais oferecem peças únicas que refletem a cultura e espiritualidade da cidade. Foto: reprodução /tripadvisor
A culinária da cidade é marcada por sabores rústicos e autênticos. Pratos como a porchetta, trufas negras, azeite de oliva e vinhos locais encantam os visitantes e celebram a terra fértil da Úmbria. Foto:
Assis sedia diversos eventos culturais, como o Calendimaggio, uma festa medieval com desfiles, música e encenações históricas que celebram a primavera e a herança da cidade. Foto: reprodução
A cidade respira espiritualidade franciscana. Além das igrejas, há centros de estudos, retiros e encontros inter-religiosos que promovem o diálogo e a paz, seguindo os ensinamentos de São Francisco. Foto: reprodução /tripadvisor
Assis é símbolo internacional de paz. Diversos encontros mundiais de líderes religiosos e políticos já ocorreram na cidade, reforçando sua papel como ponte entre culturas e crenças. Foto: reprodução
O Parque Regional do Monte Subásio é uma área protegida que oferece trilhas ecológicas, vistas deslumbrantes e contato direto com a natureza. É ideal para caminhadas contemplativas e observação de fauna. Foto: reprodução /tripadvisor
Assis oferece uma ampla gama de hospedagens, desde hotéis boutique até conventos que recebem peregrinos. A hospitalidade local é marcada pela gentileza e acolhimento espiritual. Foto:
A cidade é acessível por trem e ônibus a partir de Roma, Florença e outras cidades italianas. Apesar de pequena, Assis está bem conectada e recebe milhares de visitantes anualmente. Foto: reprodução dicas da italia
Além da arte sacra, Assis abriga espaços dedicados à arte contemporânea, como o Museu Diocesano e exposições temporárias que dialogam com a espiritualidade e a estética moderna. Foto: reprodução /tripadvisor
O Museu da Basílica de São Francisco reúne relíquias, manuscritos e obras de arte ligadas à vida do santo. É um espaço de preservação histórica e inspiração religiosa. Foto: reprodução /tripadvisor
Desde 2000, Assis e seus monumentos franciscanos são reconhecidos como Patrimônio Mundial pela UNESCO, em virtude de sua importância espiritual, artística e histórica para a humanidade. Foto: