Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Descubra as sutis diferenças entre trufas e bombons

LA
Lance
  • A trufa de chocolate é um tipo de doce que consiste de um centro de ganache envolto em cacau em pó, castanhas pulverizadas ou chocolate.
    A trufa de chocolate é um tipo de doce que consiste de um centro de ganache envolto em cacau em pó, castanhas pulverizadas ou chocolate. Foto: Youtube/ Cakepedia
  • A palavra ‘trufa’ vem do latim truffle, termo que identifica um tipo de cogumelo comestível que cresce embaixo da terra em alguns países da Europa, como Itália e França.
    A palavra ‘trufa’ vem do latim truffle, termo que identifica um tipo de cogumelo comestível que cresce embaixo da terra em alguns países da Europa, como Itália e França. Foto: freepik Grafvision
  • Muitos creditam que a origem das trufas aconteceu com o chefe de cozinha pâtissier Auguste Escoffier, do final do século XIX. 
    Muitos creditam que a origem das trufas aconteceu com o chefe de cozinha pâtissier Auguste Escoffier, do final do século XIX.  Foto: Pixabay/webandi
  • No entanto, a cidade francesa de Chambéry se autoproclama o berço da trufa de chocolate, criada acidentalmente por Louis DuFour, em 1895.
    No entanto, a cidade francesa de Chambéry se autoproclama o berço da trufa de chocolate, criada acidentalmente por Louis DuFour, em 1895. Foto: Reprodução de Youtube
  • Controvérsias à parte, o fato é que ambos os chefs teriam notado a semelhança física daquela invenção com o raro (e valioso) fungo encontrado em regiões como Périgord.
    Controvérsias à parte, o fato é que ambos os chefs teriam notado a semelhança física daquela invenção com o raro (e valioso) fungo encontrado em regiões como Périgord. Foto: domínio público
  • Assim, a trufa tem uma característica que a difere dos bombons, que é o ganache em seu interior. Elas possuem diferentes formatos e diversos recheios que vão desde o tradicional chocolate até bebidas alcoólicas, como o licor.
    Assim, a trufa tem uma característica que a difere dos bombons, que é o ganache em seu interior. Elas possuem diferentes formatos e diversos recheios que vão desde o tradicional chocolate até bebidas alcoólicas, como o licor. Foto: Reprodução de Youtube
  • Nesse sentido, sua produção é mais artesanal e consiste em uma massa feita com chocolate derretido e creme de leite (o tão famoso ganache). Ele precisa descansar até endurecer para só depois ser modelado conforme o desejo do confeiteiro.
    Nesse sentido, sua produção é mais artesanal e consiste em uma massa feita com chocolate derretido e creme de leite (o tão famoso ganache). Ele precisa descansar até endurecer para só depois ser modelado conforme o desejo do confeiteiro. Foto: Reprodução de Youtube
  • Assim, as trufas podem apresentar vários formatos diferentes, como redondas, irregulares, de quenelles ou em forma de meio ovo.
    Assim, as trufas podem apresentar vários formatos diferentes, como redondas, irregulares, de quenelles ou em forma de meio ovo. Foto: - Schokolade/Wikimédia Commons
  • Com o passar do tempo, elas começaram a ser banhadas em chocolate derretido para que sua durabilidade fosse maior. Um doce, que apesar de nascer de forma sofisticada, se popularizou pelo mundo e está muito presente em solo brasileiro.
    Com o passar do tempo, elas começaram a ser banhadas em chocolate derretido para que sua durabilidade fosse maior. Um doce, que apesar de nascer de forma sofisticada, se popularizou pelo mundo e está muito presente em solo brasileiro. Foto: Reprodução de Youtube
  • Preparadas em moldes para 15g ou 20g e embrulhadas em papel-chumbo, marcam presença perto do caixa nas lanchonetes, padarias e bancas de doces.
    Preparadas em moldes para 15g ou 20g e embrulhadas em papel-chumbo, marcam presença perto do caixa nas lanchonetes, padarias e bancas de doces. Foto: Divulgação
  • O bombom, por sua vez, geralmente é feito em uma forma própria, com uma fina camada de chocolate, em um molde. Depois de firmes, podem ser recheados com ganache, licor, geleia, frutas, doce de leite e oleaginosas.
    O bombom, por sua vez, geralmente é feito em uma forma própria, com uma fina camada de chocolate, em um molde. Depois de firmes, podem ser recheados com ganache, licor, geleia, frutas, doce de leite e oleaginosas. Foto: Reprodução do Youtube
  • Ele pode ser definido como qualquer doce que seja envolvido com chocolate e não precisa necessariamente ter ganache em seu recheio.  
    Ele pode ser definido como qualquer doce que seja envolvido com chocolate e não precisa necessariamente ter ganache em seu recheio.   Foto: Reprodução de Youtube
  • O valor do bombom em muitos casos é mais em conta, já que existem ingredientes com preços bem acessíveis e que deixam a sua produção mais barata. Afinal, são produzidos em grandes escalas, no caso das grandes marcas bombons que existem.
    O valor do bombom em muitos casos é mais em conta, já que existem ingredientes com preços bem acessíveis e que deixam a sua produção mais barata. Afinal, são produzidos em grandes escalas, no caso das grandes marcas bombons que existem. Foto: tup wanders/Wikimédia Commons
  • Sua produção cumpre, em geral, as seguintes etapas: derretimento do chocolate em barra, dosagem, informação, resfriamento (solidificação), desenformação, embalagem e armazenamento.
    Sua produção cumpre, em geral, as seguintes etapas: derretimento do chocolate em barra, dosagem, informação, resfriamento (solidificação), desenformação, embalagem e armazenamento. Foto: Flickr Jaqueline Nishihara
  • Em relação aos equipamentos necessários para a confecção desses produtos, há uma grande variedade como misturadores, tachos e moldes.
    Em relação aos equipamentos necessários para a confecção desses produtos, há uma grande variedade como misturadores, tachos e moldes. Foto: Mary Chocolate Co.,Ltd/Wikimédia Commons
  • A etapa de armazenamento, pelas características intrínsecas do produtos, deve ser protegida de calor, luz e umidade para que o produto não apresente um cheiro forte.
    A etapa de armazenamento, pelas características intrínsecas do produtos, deve ser protegida de calor, luz e umidade para que o produto não apresente um cheiro forte. Foto: Reprodução dos sites shopee.com.br/Bombom-Cereja-ao-Licor-25g-Cacau-Show-i.435585782.9666842712 imbibemagazine.com/recipe/rum-hot-chocolate/
  • No século XIX, uma farmácia na Bélgica trouxe à tona um dos doces mais populares do planeta, o bombom. Por lá, o dono teve a ideia de enrolar os medicamentos com uma cobertura de chocolate preto para ajudar a engolir o remédio amargo.
    No século XIX, uma farmácia na Bélgica trouxe à tona um dos doces mais populares do planeta, o bombom. Por lá, o dono teve a ideia de enrolar os medicamentos com uma cobertura de chocolate preto para ajudar a engolir o remédio amargo. Foto: Divulgação
  • Em 1912, a farmácia abandonou o ramo dos medicamentos e passou a dedicar-se exclusivamente à produção de bombons, ao rechear esses chocolates com avelãs e nozes.
    Em 1912, a farmácia abandonou o ramo dos medicamentos e passou a dedicar-se exclusivamente à produção de bombons, ao rechear esses chocolates com avelãs e nozes. Foto: Divulgação
  • No Brasil, a primeira fábrica de chocolates no país foi instalada em São Paulo, em 1888. Já até 1940, os bombons eram produzidos de forma mais demorada, o que elevava o seu custo e os tornava extremamente caros.
    No Brasil, a primeira fábrica de chocolates no país foi instalada em São Paulo, em 1888. Já até 1940, os bombons eram produzidos de forma mais demorada, o que elevava o seu custo e os tornava extremamente caros. Foto: Flickr Jaqueline Nishihara
  • Com as novas tecnologias empregadas nas máquinas de fabricação de chocolate, o trabalho manual foi reproduzido. Então, ocorreu o aumento da escala de produção do doce, que rapidamente caiu no gosto popular no Brasil, não só na Páscoa.
    Com as novas tecnologias empregadas nas máquinas de fabricação de chocolate, o trabalho manual foi reproduzido. Então, ocorreu o aumento da escala de produção do doce, que rapidamente caiu no gosto popular no Brasil, não só na Páscoa. Foto: Flickr Juliana de Paula
  • Por fim, as diferenças entre bombom e trufa giram em torno do modo de preparo, ingredientes e recheios. Em questão de textura a trufa é muito mais cremosa em virtude do seu lado mais artesanal, enquanto o bombom tem seu exterior mais firme.
    Por fim, as diferenças entre bombom e trufa giram em torno do modo de preparo, ingredientes e recheios. Em questão de textura a trufa é muito mais cremosa em virtude do seu lado mais artesanal, enquanto o bombom tem seu exterior mais firme. Foto: freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay