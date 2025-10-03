Assine
Cientistas descobrem fóssil de salamandra gigante

LA
Lance
  • Os vestígios são de uma Gaiasia jennyae, uma espécie de salamandra gigante que habitava parte do extremo sul do supercontinente conhecido como Gondwana.
    Os vestígios são de uma Gaiasia jennyae, uma espécie de salamandra gigante que habitava parte do extremo sul do supercontinente conhecido como Gondwana. Foto: Roger M.H. Smith/Divulgação
  • O animal pré-histórico tinha cerca de 2,5 metros e era considerado um dos principais predadores da época.
    O animal pré-histórico tinha cerca de 2,5 metros e era considerado um dos principais predadores da época. Foto: C. Marsicano/Divulgação
  • Os estudos revelaram que essa salamandra vivia em pântanos e lagos, tinha uma cabeça larga e achatada, além de dentes grandes e afiados.
    Os estudos revelaram que essa salamandra vivia em pântanos e lagos, tinha uma cabeça larga e achatada, além de dentes grandes e afiados. Foto: Gabriel Lio/Divulgação
  • Segundo as pesquisas, embora fosse lenta, a salamandra utilizava técnicas sofisticadas para
    Segundo as pesquisas, embora fosse lenta, a salamandra utilizava técnicas sofisticadas para "sugar" suas presas para dentro dos pântanos. Foto: Freepik/wirestock
  • "Ele tem uma cabeça grande e plana em formato de assento de vaso sanitário, que lhe permite abrir a boca e sugar a presa. Toda a frente da boca são apenas dentes gigantes", detalhou Jason Pardo, coautor do estudo. Foto: Gabriel Lio/Divulgação
  • A descoberta indica que essas espécies antigas eram mais amplamente distribuídas do que se pensava, existindo também no extremo sul da Gondwana.
    A descoberta indica que essas espécies antigas eram mais amplamente distribuídas do que se pensava, existindo também no extremo sul da Gondwana. Foto: Freepik/wirestock
  • As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Caudata, reconhecidos por seus corpos alongados, caudas bem desenvolvidas e membros geralmente curtos.
    As salamandras são anfíbios pertencentes à ordem Caudata, reconhecidos por seus corpos alongados, caudas bem desenvolvidas e membros geralmente curtos. Foto: Wikimedia Commons/Rstanton13
  • Existem mais de 700 espécies de salamandras distribuídas em diversos habitats ao redor do mundo.
    Existem mais de 700 espécies de salamandras distribuídas em diversos habitats ao redor do mundo. Foto: Kristina Kutleša/Unsplash
    Embora elas compartilham semelhanÃ§as com lagartos em termos de aparÃªncia, sÃ£o biologicamente muito distintas, estando mais prÃ³ximas dos sapos e rÃ£s. Foto: Daniel Stuhlpfarrer/Pixabay
  • Poucas espécies são encontradas em regiões tropicais da América Central e do Sul; a maioria habita regiões da América do Norte, Europa e partes da Ásia.
    Poucas espécies são encontradas em regiões tropicais da América Central e do Sul; a maioria habita regiões da América do Norte, Europa e partes da Ásia. Foto: ANHagen/Pixabay
  • As espécies variam de poucos centímetros (como a salamandra-pigmeia) a quase 2 metros (como a salamandra-gigante-da-china).
    As espécies variam de poucos centímetros (como a salamandra-pigmeia) a quase 2 metros (como a salamandra-gigante-da-china). Foto: Reprodução Portal dos Animais
  • Esses animais são conhecidos por sua capacidade de regeneração: conseguem reconstruir partes perdidas do corpo, como cauda, membros e até porções do coração ou olhos.
    Esses animais são conhecidos por sua capacidade de regeneração: conseguem reconstruir partes perdidas do corpo, como cauda, membros e até porções do coração ou olhos. Foto: Patti Black/Unsplash
  • Muitas salamandras respiram pela pele, embora algumas tenham pulmões rudimentares ou guelras, principalmente na fase larval ou em espécies aquáticas.
    Muitas salamandras respiram pela pele, embora algumas tenham pulmões rudimentares ou guelras, principalmente na fase larval ou em espécies aquáticas. Foto: Lynn Van den Broeck/Unsplash
  • São animais de hábitos noturnos, que se alimentam de pequenos invertebrados como insetos, vermes e até outras salamandras.
    São animais de hábitos noturnos, que se alimentam de pequenos invertebrados como insetos, vermes e até outras salamandras. Foto: Tobias Wurzer/Pixabay
  • Algumas espécies, como a salamandra-de-fogo, secretam toxinas pela pele como mecanismo de defesa.
    Algumas espécies, como a salamandra-de-fogo, secretam toxinas pela pele como mecanismo de defesa. Foto: Wikimedia Commons/Vasyl Krasnoshtan
  • Apesar de sua impressionante biologia, muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, mudanças climáticas e poluição.
    Apesar de sua impressionante biologia, muitas espécies estão ameaçadas de extinção devido à perda de habitat, mudanças climáticas e poluição. Foto: Anastasia P/Unsplash
  • Além disso, muitas salamandras contraem doenças infecciosas, como a quitridiomicose, causada por um fungo letal para os anfíbios.
    Além disso, muitas salamandras contraem doenças infecciosas, como a quitridiomicose, causada por um fungo letal para os anfíbios. Foto: Bibin Michael/Pixabay
