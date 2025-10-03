Galeria
Alerta sobre o QR Code: proteja-se e evite fraudes
A sigla QR Code refere-se à expressão em inglês “Quick Response Code” - Código de Resposta Rápida, em tradução literal. Foto: Imagem de Markus Winkler por Pixabay
A tecnologia foi criada em 1994 pela Denso-Wave, uma fabricante de peças automotivas que é subsidiária da Toyota, no Japão. Foto: Flickr Word Of Maus
A invenção do QR Code nasceu da necessidade de fazer a classificação dos componentes automotivos por escaneamento de forma prática e eficiente. Foto: Imagem de Mohamed Hassan por Pixabay
O QR Code nada mais é que uma evolução do famoso código de barras, criado décadas antes. Foto: Divulgação
Enquanto o código de barras utiliza apenas a dimensão horizontal - comum, por exemplo, em boletos bancários -, o QR Code possui um gráfico 2D, que inclui a dimensão vertical. Foto: Divulgação
Uma diferença importante entre os dois códigos é a facilidade de leitura. Daí a dificuldade que muitas pessoas enfrentam quando tentam pagar uma conta fazendo a leitura do código de barras pelo celular - muitas vezes, é necessário digitar todos os números. No QR Code, a leitura é rápida. Foto: Divulgação
O código barras comporta somente uma pequena quantidade de caracteres, ao passo que o QR Code é capaz de ler mais de 7 mil combinações de dados. Foto: Flickr Allanah King
O QR Code é formado por figuras variadas (pontos, retas, quadrados…) que transmitem dados diferentes. Ou seja, a densidade de informação é bem superior à do código de barras. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Criar um QR Code é um processo simples. Existem atualmente diversos aplicativos que oferecem esse serviço. Foto: Reprodução de Youtube
No entanto, é preciso ficar atento, pois têm crescido o registro de golpes aplicados por meio de QR Codes. Foto: Divulgação
Em seu perfil no Instagram, o advogado de direito do consumidor Victor Marinho publicou um vídeo com um alerta sobre riscos de escanear QR Codes em bares e restaurantes. Foto: Instagram @@victormarinho
No vídeo, o advogado relata que criminosos têm utilizado o recurso para aplicar golpes ao substituir o QR code original do estabelecimento comercial por um falso. Foto: Instagram @@victormarinho
Ao escanear o código, o cliente é direcionado para um link malicioso em vez de ter acesso direto ao cardápio. Foto: Instagram @@victormarinho
As modalidades de golpe inseridas no endereço eletrônico são variadas, incluindo a recomendação para baixar aplicativos suspeitos e formulários que tentam roubar dados pessoais da vítima. Foto: Instagram @@victormarinho
Para não cair em um golpe desse tipo, o advogado recomenda que o consumidor confirme antes se o QR Code pertence ao local. Foto: Flickr Amber Case
Caso o cliente note algum sinal suspeito no QR Code, como adesivo mal colado ou alguma outra condição que indique troca do código, o recomendável é não escanear e alertar funcionários do estabelecimento. Foto: Creative Commons
Há vários alertas similares de golpe do QR Code em outras modalidades de serviço. A tática dos golpistas é a mesma: substituição do código original por um link malicioso que rouba dados ou redireciona para outro ambiente. Foto: Divulgação
Por isso, é necessário verificar a autenticidade de um QR Code. A recomendação é fazer um exame visual atento para checar se não há sinais de adulteração. Caso haja alguma condição estranha, como partes danificadas, desbotadas ou alguma outra alteração, o ideal é não utilizá-lo. Foto: Divulgação