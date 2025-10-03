Assine
Designer e Adidas pedem desculpas após sandália causar polêmica

LA
Lance
  • São as chamadas
    São as chamadas "Oaxaca Slip-On", criadas pelo designer norte-americano Willy Chavarria. Foto: Reprodução/Instagram @willychavarrianovayork
  • O calçado recebeu acusações de apropriação cultural por reproduzirem o design tradicional dos huaraches, feitos por artesãos indígenas do México.
    O calçado recebeu acusações de apropriação cultural por reproduzirem o design tradicional dos huaraches, feitos por artesãos indígenas do México. Foto: Wikimedia Commons/ Huaracheblog
  • Apropriação cultural pode ser definida como o uso de elementos de uma cultura por membros de outra, geralmente dominante, sem reconhecimento ou respeito pelo contexto original.
    Apropriação cultural pode ser definida como o uso de elementos de uma cultura por membros de outra, geralmente dominante, sem reconhecimento ou respeito pelo contexto original. Foto: Wikimedia Commons/AlejandroLinaresGarcia
  • A crítica foi liderada pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, que condenou a
    A crítica foi liderada pela presidente do México, Claudia Sheinbaum, que condenou a "apropriação de ideias de comunidades indígenas". Foto: flickr Secretaría de Cultura Ciudad de México
  • Tanto Chavarria quanto a Adidas emitiram comunicados reconhecendo o erro, pedindo desculpas por não terem colaborado com as comunidades de Oaxaca.
    Tanto Chavarria quanto a Adidas emitiram comunicados reconhecendo o erro, pedindo desculpas por não terem colaborado com as comunidades de Oaxaca. Foto: Pexels/????&???????? ?
  • "A intenção sempre foi homenagear o poderoso espírito cultural e artístico de Oaxaca e suas comunidades criativas, um lugar cuja beleza e resistência me inspiraram", disse o designer. Foto: Wikimedia Commons/ Steven Biccard
  • "Isso fica aquém do respeito e da abordagem colaborativa que Oaxaca, a comunidade zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag e seu povo merecem", acrescentou Chavarria. Foto: Reprodução/Instagram @willychavarrianewyork
  • A Adidas removeu as imagens promocionais do produto de suas redes sociais e se comprometeu a promover em um diálogo com as autoridades mexicanas e as comunidades afetadas.
    A Adidas removeu as imagens promocionais do produto de suas redes sociais e se comprometeu a promover em um diálogo com as autoridades mexicanas e as comunidades afetadas. Foto: Reprodução/X SneakerNews
  • "Oferecemos um pedido público de desculpas e reafirmamos nosso compromisso de colaborar com Yalálag em um diálogo respeitoso que honre seu legado cultural", comunicou a empresa. Foto: Christian Wiediger/Unsplash
  • As sandálias foram produzidas na China sem qualquer envolvimento das comunidades indígenas, responsáveis pelo desenho original.
    As sandálias foram produzidas na China sem qualquer envolvimento das comunidades indígenas, responsáveis pelo desenho original. Foto: Divulgação/Adidas Originals
  • Assim como as sandálias huaraches de Oaxaca, existem diversos outros calçados típicos de lugares ou povos no mundo, muitos dos quais carregam séculos de história. Veja exemplos!
    Assim como as sandálias huaraches de Oaxaca, existem diversos outros calçados típicos de lugares ou povos no mundo, muitos dos quais carregam séculos de história. Veja exemplos! Foto: Montagem/Wikimedia Commons/Pixabay
  • Geta (Japão): Os geta são tamancos de madeira com base elevada para manter os pés e as roupas longe da umidade e da sujeira das ruas. São usados tradicionalmente com quimonos.
    Geta (Japão): Os geta são tamancos de madeira com base elevada para manter os pés e as roupas longe da umidade e da sujeira das ruas. São usados tradicionalmente com quimonos. Foto: Miguel Á. Padriñán/Pixabay
  • Opanak (Bálcãs): Sapatos tradicionais dos países dos Bálcãs (Sérvia, Croácia, Macedônia), feitos de couro e com a ponta enrolada. Feitos à mão, eram muito usados por camponeses.
    Opanak (Bálcãs): Sapatos tradicionais dos países dos Bálcãs (Sérvia, Croácia, Macedônia), feitos de couro e com a ponta enrolada. Feitos à mão, eram muito usados por camponeses. Foto: Wikimedia Commons/BrankaVV
  • Mocassins (Povos indígenas da América do Norte): Criados por diversas tribos indígenas, os mocassins eram feitos de couro macio e decorados com miçangas.
    Mocassins (Povos indígenas da América do Norte): Criados por diversas tribos indígenas, os mocassins eram feitos de couro macio e decorados com miçangas. Foto: Wikimedia Commons/Daderot
  • Babouche (Marrocos e Norte da África): Sandálias de couro decorada e com ponta alongada, muito usadas em mercados e casas tradicionais do Marrocos. Tornaram-se ícones da cultura islâmica na região.
    Babouche (Marrocos e Norte da África): Sandálias de couro decorada e com ponta alongada, muito usadas em mercados e casas tradicionais do Marrocos. Tornaram-se ícones da cultura islâmica na região. Foto: khadija el basri/Pixabay
  • Espadrilles ou Alpargatas (Espanha e América Latina): Originalmente da Catalunha e do País Basco, são feitas com solado de corda e tecido natural. Foram incorporadas em vários países da América Latina, como Argentina e Brasil.
    Espadrilles ou Alpargatas (Espanha e América Latina): Originalmente da Catalunha e do País Basco, são feitas com solado de corda e tecido natural. Foram incorporadas em vários países da América Latina, como Argentina e Brasil. Foto: Wikimedia Commons/Museum Rotterdam
  • Padukas (Índia): Sandálias de madeira consideradas o calçado indiano mais antigo, muitas vezes associado a práticas religiosas. São símbolos de simplicidade espiritual e aparecem em textos sagrados hindus.
    Padukas (Índia): Sandálias de madeira consideradas o calçado indiano mais antigo, muitas vezes associado a práticas religiosas. São símbolos de simplicidade espiritual e aparecem em textos sagrados hindus. Foto: Wikimedia Commons/Daderot
  • Valenki (Rússia): Botas tradicionais feitas de feltro de lã, usadas para suportar os invernos rigorosos da Rússia.
    Valenki (Rússia): Botas tradicionais feitas de feltro de lã, usadas para suportar os invernos rigorosos da Rússia. Foto: Flickr - akk_rus
