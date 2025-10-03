Assine
‘Arca de Noé’ russa leva ratos e moscas ao espaço para testar resistência à radiação

    Foram 75 ratos, mais de 1.500 moscas-da-fruta, culturas de células, microrganismos e algumas sementes de plantas. Foto: Divulgação/Roscosmos
    Vídeos divulgados durante a missão mostraram o cotidiano dos camundongos no espaço, permitindo ao público acompanhar parte da experiência em tempo real. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Roscosmos
    O satélite biológico russo Bion-M nº 2, apelidado de "Arca de Noé", foi lançado em 20 de agosto do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. Foto: NASA
    O mÃ³dulo orbitou entre 370 e 380 km de altitude, expondo os espÃ©cimes Ã  radiaÃ§Ã£o cÃ³smica e microgravidade. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
    Essas condições simulam desafios de futuras viagens espaciais de longa duração, como para Marte por exemplo. Foto: Divulgação
    O pouso ocorreu na região de Orenburg, na Rússia, e causou um pequeno incêndio que foi rapidamente controlado. Foto: Divulgação/Roscosmos
    Três helicópteros levaram especialistas para resgatar os espécimes e realizar os primeiros exames. Foto: Montagem/Reproduc?a?o/Roscosmos
    Eles analisaram, por exemplo, possíveis danos neurológicos nas moscas, com a intenção de encontrar possíveis alterações no sistema nervoso. Foto: Reproduc?a?o/Roscosmos
    O restante dos organismos foi enviado ao Instituto de Problemas Biomédicos da Academia Russa de Ciências, em Moscou. Foto: Reprodução/Roscosmos
    Entre as frentes de pesquisa, foram investigados os impactos do espaço sobre plantas, microrganismos e suas comunidades, numa tentativa de compreender até onde a vida pode resistir fora da Terra. Foto: Javier Miranda/Unsplash
    Também fizeram parte da missão experimentos radiobiológicos e dosimétricos, considerados essenciais para reforçar a proteção contra a radiação em futuras expedições tripuladas. Foto: Reprodução/Roscosmos
    Um dos testes mais ousados recebeu o nome de “Meteorito” e explorou a hipótese da panspermia, segundo a qual a vida na Terra poderia ter origem extraterrestre. Foto: Arek Socha/Pixabay
    Para isso, cepas microbianas foram inseridas em rochas de basalto fixadas no casco da cápsula, de modo a avaliar se sobreviveriam ao calor intenso da reentrada atmosférica. Foto: Divulgação/Roscosmos
    A iniciativa foi resultado da colaboração entre a Roscosmos, a Academia Russa de Ciências e o Instituto de Problemas Biomédicos (IBMP). Foto: Wikimedia Commons/ Tintin Ramirez
    As descobertas devem fornecer dados essenciais sobre a adaptação de organismos vivos às condições espaciais, contribuindo tanto para futuras missões humanas a outros planetas quanto para investigações sobre a possível origem cósmica da vida. Foto: Jeremy Thomas/Unsplash
