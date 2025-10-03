Galeria
Javier Bardem lembra depressão após filme que lhe rendeu o Oscar: ‘Demorei para sair’
-
Segundo o ator, tudo começou após o filme "Onde os Fracos Não Têm Vez", de 2007, que lhe rendeu um Oscar. Foto: Wikimedia Commons/ Siebbi
-
"Eu me sentia desconectado do prazer da vida [...] Nunca cheguei a um lugar onde estava pensando coisas sombrias, mas estava triste. Demorei um tempo para sair disso", comentou. Foto: Reprodução
-
Bardem explicou que o trabalho e a amizade com o colega Josh Brolin que o ajudaram a redescobrir a alegria. Foto: Wikimedia Commons/ Angela George
-
"Ele abriu as janelas, literalmente, porque eu estava vivendo nesta casa escura, e ele abria as cortinas e me levava para caminhar", contou Bardem. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Javier Bardem é um dos atores espanhóis mais reconhecidos internacionalmente. Conheça mais sobre a trajetória dele! Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado; CC-BY-SA
-
Nascido em 1º de março de 1969, em Las Palmas, nas Ilhas Canárias, Bardem vem de uma família profundamente ligada às artes. Sua mãe, Pilar Bardem, foi uma atriz respeitada. Foto: Wikimedia Commons/Georges Biard
-
Antes de se consolidar no cinema, jogou rugby na seleção espanhola e estudou artes plásticas. Com 11 anos, já atuava ao lado da mãe em algumas produções. Foto: Reprodução
-
-
Nos anos 1990, Bardem já faturou diversos prêmios de atuação na Europa, antes de ganhar destaque no cinema hollywoodiano. Foto: Reprodução
-
Em 1992, contracenou pela primeira vez com sua futura esposa, Penélope Cruz, na comédia romântica "Jamón, jamón". Foto: Reprodução
-
Um de seus primeiros papéis que tiveram um reconhecimento maior foi em "Carne Trêmula", de 1997, dirigido por Pedro Almodóvar. Foto: Reprodução
-
-
Em 2000, brilhou ao interpretar o escritor cubano Reynaldo Arenas em “Antes do Anoitecer” e recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Reprodução
-
A consagração veio em 2008, quando conquistou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante pelo papel o icônico vilão Anton Chigurh em “Onde os Fracos Não Têm Vez”. Foto: Reprodução
-
Antes disso, Bardem se destacou em outros filmes como "Colateral" e "Mar Adentro", ambos lançados em 2004. Foto: Divulgação/Dreamworks
-
-
Outros papéis marcantes incluem o vilão Raoul Silva em "007 - Operação Skyfall", de 2012, e Juan Antonio na comédia romântica "Vicky Cristina Barcelona", de 2008. Foto: Divulgação
-
Em 2010, Bardem viveu Uxbal no drama "Biutiful", papel que lhe rendeu sua segunda indicação ao Oscar de Melhor Ator. Foto: Divulgação
-
Mais recentemente, interpretou Stilgar na saga de ficção científica "Duna", de 2021, e "Duna: Parte 2", de 2024. Foto: Divulgação
-
-
Bardem e Penélope Cruz são casados desde 2010. Eles tiveram dois filhos juntos, Leo e Luna. Foto: Youtube Canal The List
-
Além do cinema, Bardem é engajado politicamente e já defendeu publicamente causas como os direitos palestinos. Foto: Reprodução
-
Atualmente, o ator mantém uma rotina rígida para não ficar muito tempo longe da família, conciliando trabalhos em Hollywood e a vida em Madri. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado; CC-BY-SA
-