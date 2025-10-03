Galeria
Sabia que frutas também podem ser fonte de proteínas? Veja quais são as mais ricas em proteínas vegetais
-
As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas Foto: Pixabay
-
É importante destacar que as proteínas vegetais, como as das frutas, têm um perfil de aminoácidos diferente das proteínas animais, mas ainda assim oferecem benefícios. Foto: Campings Familiares - Flickr
-
Além disso, consumir frutas com proteína traz vantagens como saciedade e suporte ao sistema imunológico. Veja abaixo algumas das frutas com maior teor de proteína e seus benefícios. Foto: Adriano Gadini por Pixabay
-
Goiaba Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade Foto: Imagem de Jose Paulo por Pixabay
-
-
Abacate O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol Foto: Julie Henriksen por Pixabay
-
Jaca A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal. Foto: Imagem de Ki?u Tr??ng por Pixabay
-
Amora A amora oferece proteínas e antioxidantes que protegem as células contra danos e contribuem para a saúde da pele. Foto: Imagem de Gábor Adonyi por Pixabay
-
-
Damasco seco O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia Foto: Imagem de falco por Pixabay
-
Passas As passas - uvas desidratadas - fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis. Foto: Imagem de Grégory ROOSE por Pixabay
-
Figos secos Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos. Foto: Imagem de Hans por Pixabay
-
-
Kiwi O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo. Foto: Pixabay/stevepb
-
Laranja Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C. Foto: freepik/KamranAydinov
-
Banana A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras. Foto:
-
-
Aqui vão duas sugestões de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteínas vegetais e outros ingredientes saudáveis: Foto: imagem gerada por i.a
-
Salada de abacate com amora e nozes Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez. Foto: imagem gerada por i.a
-
Salada de goiaba com kiwi e quinoa Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor. Foto: imagem gerada por i.a
-
-
E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas: Foto: imagem gerada por i.a
-
Suco de goiaba com laranja e hortelã Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelã. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cítrico e aromático. Foto: imagem gerada por i.a
-
Suco de kiwi com banana e limÃ£o Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limÃ£o. Adicione Ã¡gua gelada para ajustar a consistÃªncia e beba na hora para aproveitar os nutrientes. Foto: Imagem gerada por i.a
-