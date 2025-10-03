Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Lorota durou 4 décadas: Americano deixava pegadas na areia e povo temia o ‘Pinguim Gigante’

LA
Lance
  • Durante 10 anos surgiram pegadas gigantescas na orla. A lenda alcançou a cidade de Fanning Springs, por onde passa o Rio Suwannee, que corre do sul da Geórgia ao sul da Flórida.
    Durante 10 anos surgiram pegadas gigantescas na orla. A lenda alcançou a cidade de Fanning Springs, por onde passa o Rio Suwannee, que corre do sul da Geórgia ao sul da Flórida. Foto: Domínio Público
  • Essa lenda durou 40 anos até que, em 1988, Tony Signorini revelou sua farsa ao repórter Jan Kirby, do jornal St Petersburg Times.
    Essa lenda durou 40 anos até que, em 1988, Tony Signorini revelou sua farsa ao repórter Jan Kirby, do jornal St Petersburg Times. Foto: Divulgação
  • Ele botava calçados de 3 dedos para criar pegadas na areia. E precisava de disposição, pois os pés artificiais pesavam 13,6 quilos.
    Ele botava calçados de 3 dedos para criar pegadas na areia. E precisava de disposição, pois os pés artificiais pesavam 13,6 quilos. Foto: Arquivo pessoal
  • Com isso, Signorini conseguiu espalhar a lenda entre os moradores. Muitos acreditavam na existência da criatura.
    Com isso, Signorini conseguiu espalhar a lenda entre os moradores. Muitos acreditavam na existência da criatura. Foto: Reprodução Twitter
  • Tony contou que teve a ideia ao ver fotos de rastros fossilizados deixados por dinossauros . Então, ele decidiu inventar o ser mítico forjando as tais pegadas gigantescas.
    Tony contou que teve a ideia ao ver fotos de rastros fossilizados deixados por dinossauros . Então, ele decidiu inventar o ser mítico forjando as tais pegadas gigantescas. Foto: Manuelvbotelho - wikimedia commons
  • A Lenda do Pinguim Gigante, por iniciativa de Tony, se juntou a outras tantas que marcam o imaginário de certos países. Veja algumas das lendas urbanas mais famosas.
    A Lenda do Pinguim Gigante, por iniciativa de Tony, se juntou a outras tantas que marcam o imaginário de certos países. Veja algumas das lendas urbanas mais famosas. Foto: wirestock por Freepik
  • CHUPACABRA (Porto Rico) - Criatura que suga o sangue de animais, principalmente cabras. Há descrições de que tem espinhos nas costas, do pescoço até a cauda, e pele escamosa. Também é conhecido no Brasil, México e EUA.
    CHUPACABRA (Porto Rico) - Criatura que suga o sangue de animais, principalmente cabras. Há descrições de que tem espinhos nas costas, do pescoço até a cauda, e pele escamosa. Também é conhecido no Brasil, México e EUA. Foto: Jeff Carter - Wikimédia Commons
  • ASSOBIADOR (Venezuela) - Descrito como homem muito magro, com roupa de vaqueiro e chapéu de aba larga, que carrega uma bolsa grande, repleta de ossos.
    ASSOBIADOR (Venezuela) - Descrito como homem muito magro, com roupa de vaqueiro e chapéu de aba larga, que carrega uma bolsa grande, repleta de ossos. Foto: Youtube Canal Cine Terrologia Cultural
  • CÃO NEGRO (Inglaterra) - Dizem que Black Shuck é grande e peludo, vaga pelo leste do país durante a noite e, quando aparece para alguém, é presságio de morte.
    CÃO NEGRO (Inglaterra) - Dizem que Black Shuck é grande e peludo, vaga pelo leste do país durante a noite e, quando aparece para alguém, é presságio de morte. Foto: Youtube Canal The Legends of History
  • NORA, A FREIRA (País de Gales) - Assombra bosques em busca do seu bebê, pois, embora fosse freira, engravidou de um guarda e teve que fugir. Escondeu a criança e não encontrou mais.
    NORA, A FREIRA (País de Gales) - Assombra bosques em busca do seu bebê, pois, embora fosse freira, engravidou de um guarda e teve que fugir. Escondeu a criança e não encontrou mais. Foto: Youtube Canal XNV Notícias
  • EL CUCUY (México) - Criatura pequena e peluda com olhos vermelhos brilhantes, orelhas grandes como um morcego e boca cheia de dentes afiados. Se as crianças não se comportarem bem, o Cucuy aparece para levá-las.
    EL CUCUY (México) - Criatura pequena e peluda com olhos vermelhos brilhantes, orelhas grandes como um morcego e boca cheia de dentes afiados. Se as crianças não se comportarem bem, o Cucuy aparece para levá-las. Foto: Reprodução do site movieweb
  • BASILISCO (Suíça) - Lenda surgiu no século 9, sobre um animal com cabeça e pés de ave, corpo de lagarto e asas de dragão. O basilisco teria feito ninho numa câmara secreta e vaga pelas ruas à noite em busca da mãe.
    BASILISCO (Suíça) - Lenda surgiu no século 9, sobre um animal com cabeça e pés de ave, corpo de lagarto e asas de dragão. O basilisco teria feito ninho numa câmara secreta e vaga pelas ruas à noite em busca da mãe. Foto: Reprodução do Site romanticamitologia
  • Aqui cabe lembrar que o segundo livro da saga de Harry Potter, de J.K.Rowling, tem essa lenda como pano de fundo:
    Aqui cabe lembrar que o segundo livro da saga de Harry Potter, de J.K.Rowling, tem essa lenda como pano de fundo: "Harry Potter e a CÃ¢mara Secreta". Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • BLOODY MARY (Estados Unidos) - Conta-se que o espírito de Mary é evocado quando alguém diz seu nome três vezes diante do espelho. Ela é capaz de prender a pessoa ao espelho pela eternidade.
    BLOODY MARY (Estados Unidos) - Conta-se que o espírito de Mary é evocado quando alguém diz seu nome três vezes diante do espelho. Ela é capaz de prender a pessoa ao espelho pela eternidade. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
  • LOIRA DO BANHEIRO (Brasil) - A lenda de Bloody Mary ganhou um paralelo no Brasil, com a Loira do Banheiro. Ela apareceria caso as crianças dessem descarga três vezes falando palavrões.
    LOIRA DO BANHEIRO (Brasil) - A lenda de Bloody Mary ganhou um paralelo no Brasil, com a Loira do Banheiro. Ela apareceria caso as crianças dessem descarga três vezes falando palavrões. Foto: Pixabay
  • AKA MANTO (Japão) - Espírito que apareceria em banheiros perguntando se a pessoa quer papel vermelho ou azul. Vermelho é morte na hora. Azul é estrangulamento até a pele azular (morte também). Única saída é não responder.
    AKA MANTO (Japão) - Espírito que apareceria em banheiros perguntando se a pessoa quer papel vermelho ou azul. Vermelho é morte na hora. Azul é estrangulamento até a pele azular (morte também). Única saída é não responder. Foto: Facebook Criptozoologia e seres míticos
  • SHIRIME (Japão) - Yokai (humanoide) estranho com um olho no lugar do ânus. Dizem que ele gosta apenas de assustar, mas não fere ninguém.
    SHIRIME (Japão) - Yokai (humanoide) estranho com um olho no lugar do ânus. Dizem que ele gosta apenas de assustar, mas não fere ninguém. Foto: YouTube Inaka Adventure
  • HOMEM DO SACO (Brasil) - Lenda surgiu no século 19. Um velho sujo anda pelas ruas com um saco nas costas, pega as crianças malcriadas e as leva pra casa para fazer sabão.
    HOMEM DO SACO (Brasil) - Lenda surgiu no século 19. Um velho sujo anda pelas ruas com um saco nas costas, pega as crianças malcriadas e as leva pra casa para fazer sabão. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay