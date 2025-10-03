Galeria
Hipopótamo bota 3 leões pra fugir e deixa a provocação: “Quem é o Rei da Selva?”
Em 2022, um vídeo que mostrou o ataque de um hipopótamo a leões em Botswana atraiu a atenção de milhões de pessoas e entrou para a lista dos mais curiosos do mundo animal. O FLIPAR mostrou e houve vários tipos de reações. Foto: Twitter @yashar
Os leões atravessavam um rio quando o hipopótamo, ao vê-los, avançou em velocidade , pela água, até alcançá-los para um ataque feroz. Foto: Twitter @yashar
Um acabou se desvencilhando e chegando à beira do rio. Mas o terceiro ficou em maus lençóis. O vídeo foi publicado pelo jornalista americano Yashar Ali, colaborador da revista New York Magazine e do portal The Huffington Post. Foto: Twitter @yashar
Internautas questionaram sobre a fama do leão de Rei da Selva. E se impressionaram sobre como o hipopótamo, tão pesado, consegue avançar tão rapidamente num rio? Maa teve gente achando que foi justamente a água que ajudou. Foto: Twitter @yashar
Zoólogos explicam que os hipopótamos defendem seu território de forma muito agressiva quando eles percebem uma invasão. Foto: Gusjer wikimedia commons
Para defenderem sua área, eles atacam animais e seres humanos. Segundo a National Geographic, os hipos são os maiores causadores de mortes na África depois da malária. Foto: Imagem de Remo Puls por Pixabay
Os principais afetados são as populações ribeirinhas, que utilizam canoas para navegar no ambiente desses animais. Há relatos de pessoas que já tiveram seus barcos virados por hipopótamos. Foto: pixabay
Os hipopótamos estão entre os animais mais agressivos do planeta. E sua mordida tem uma pressão equivalente a 825 quilos - uma das mais fortes do mundo. Foto: pixabay
Sobre a velocidade, os hipopótamos não nadam. Eles precisam pisar no fundo para se locomover e, geralmente, saltam ou correm. Foto: Egui_ - Flickr
Os hipopótamos são sedentários e gostam de se banhar em rios e o contato com a água é algo que surte efeito relaxante para eles. Além disso, a água é fundamental para deixar sua pele úmida, evitando rachaduras. Foto: Paul Maritz wikimedia commons
Como a pele dos hipos não tem quase pelos, a água ajuda a proteger contra o sol. Eles só saem do ambiente aquático para se alimentar. Foto: pixabay
Eles são predominantemente herbívoros e chegam a consumir quase 70 quilos de plantas, sendo uma grande ameaça para áreas de lavoura. Foto: Jnissa - paraanile_19 - Wikimédia Commons
O animal pode pesar até três toneladas. Um macho adulto tem cerca de 3,5 metros de comprimento e 1,5 metro de altura. O filhote já nasce com 45 quilos. Foto: Sarmale / Olga - Flickr
Os hipopótamos vivem de 40 a 50 anos. Eles habitam normalmente toda a África abaixo do Saara. Foto: pixabay
Já os leões são os grandes predadores das savanas (seu habitat mais comum), carnívoros que se alimentam de zebras, antílopes, gnus e outros animais. Foto: Kevin Pluck FlickR wikimedia commons
Eles são encontrados, principalmente, na África. Na Ásia há poucos. E, em geral, a quantidade de leões no mundo diminuiu muito. Foto: Imagem de AlkeMade por Pixabay
Os leões vivem em grupos de cerca de 40 animais. São considerados uma espécie sociável. Foto: Aboeka pixabay
Durante a maior parte do tempo, os leões descansam. Eles dormem ou ficam parados, economizando energia. Foto: Netloop pixabay
Geralmente, eles dedicam cinco horas do dia para as atividades. E, antes, vale dar aquela espreguiçada! Foto: Yathin S Krishnappa wikimedia commons
Os machos defendem o território e garantem a proteção da "família". O poderoso rugido, ouvido a 8 km de distância, ajuda a manter os inimigos longe. Foto: sipa pixabay
As fêmeas é que fazem a caça, enquanto os leões cuidam dos filhotes. Elas alcançam até 80 km/h na corrida. E saltam até 10 metros. Foto: Schuyler Shepherd wikimedia commons
Os leões têm boa visão noturna. Por isso, as leoas também podem aproveitar horários noturnos para surpreender suas presas. Foto: pixabay
Saindo em grupo, as leoas levam vantagem sobre animais de maior porte que estejam sem companhia. na foto, elas abatem um búfalo. Foto: Caelio wikimedia commons
As leoas é que caçam, mas o primeiro pedaço de carne é sempre do leão. O macho tem prioridade e ai das fêmeas que desobedecerem a norma. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Os dentes do leão podem medir até 6 cm e são preparados para triturar até 30 kg de carne de uma só vez. Os machos necessitam de 7 kg de carne diariamente, e as fêmeas, 5 kg Foto: Alexas pixabay
Os leões medem de 2,60 a 3,3 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. Seu peso fica entre 150 e 250 quilos. Foto: Bernard Dupont wikimedia commons
Já as leoas medem de 2,40 a 2,70 metros de comprimento por 60 a 90 cm de altura. E pesam entre 120 e 185 quilos. Foto: Falense wikimedia commons
Os leões têm expectativa de vida de 10 a 16 anos. Foto: Alexas pixabay
E entÃ£o? Quem Ã© o Rei da Selva? O leÃ£o ou o hipopÃ³tamo? Foto: montagem flipar