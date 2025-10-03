Galeria
Nada escapa: animais que têm visão aguçada
Essa vantagem evolutiva garante sucesso na alimentação e na reprodução, facilitando ou, em alguns casos, sendo vital para a adaptação ao ambiente. Veja os animais com visão privilegiada. Foto: Imagem de Graham Hobster por Pixabay
Para se ter uma ideia , os seres humanos - como a maioria dos animais - têm três tipos de fotorreceptores nos olhos, cada um sensível a uma cor diferente. Foto: Divulgação
Nosso cérebro determina a cor pela forma como os fotorreceptores respondem ao estímulo. Há animais com bem mais capacidade. Foto: Imagem gerada por i.a
O camarão mantis, por exemplo, tem uma visão excepcional, capaz de detectar até 12 cores primárias, enquanto os humanos detectam apenas 3. Eles têm 12 fotorreceptores - alguns chegam a ter até 21. Isso permite que ele reconheça parceiros, predadores e potenciais ameaças com precisão. Foto: Roy L. Caldwell, wikimedia commons
A águia possui uma visão extremamente aguçada, podendo enxergar de 4 a 5 vezes melhor que um ser humano. Ela é capaz de identificar presas, como roedores ou peixes, a mais de 3 km de distância. Essa habilidade permite que ela localize e capture suas presas com precisão durante o voo. Foto: Imagem de Winkelmann por Pixabay
O falcão-peregrino tem uma visão detalhada e é especializado em detectar movimentos rápidos. Isso o ajuda a localizar presas, como aves menores, enquanto voa em alta velocidade, tornando-o um predador eficaz. Foto: Falcão Azul wikimedia commons
A coruja tem uma visÃ£o adaptada para a baixa luminosidade, sendo uma excelente caÃ§adora noturna. Seus olhos grandes captam a mÃnima luz, permitindo que localize presas como roedores e insetos no escuro. Foto: Imagem de ny_sonseca por Pixabay
Os gatos domésticos têm uma visão noturna até 6 vezes melhor que a dos humanos. Isso os ajuda a caçar e identificar movimentos sutis no escuro, mesmo em ambientes internos. Foto: Divulgação Petlove
A libélula possui olhos compostos que lhe conferem quase 360 graus de visão. Essa característica é essencial para capturar insetos em pleno voo com grande precisão. Foto: Pixabay
O camaleão tem olhos que se movem independentemente, oferecendo excelente percepção de profundidade e visão panorâmica. Isso é vital para localizar presas e observar predadores em várias direções simultaneamente Foto: Imagem de ???? ??????? por Pixabay
Os tigres tÃªm excelente visÃ£o em ambientes com pouca luz, graÃ§as ao tapetum lucidum, uma estrutura reflexiva nos olhos. Essa habilidade os torna eficientes na caÃ§a noturna, permitindo emboscar presas de forma furtiva. Foto: Imagem de Andreas Breitling por Pixabay
As aranhas saltadoras possuem uma visão impressionante, com alta percepção de cores e profundidade. Elas usam essa habilidade para localizar presas e realizar saltos precisos para capturá-las. Foto: Divulgação Damián Hagopián
As cubomedusas têm olhos simples, mas especializados, capazes de detectar luz e sombras. Essa habilidade as ajuda a navegar em águas turvas e evitar obstáculos, mesmo sem um sistema nervoso central sofisticado. Foto: Guido Gautsch, T wikimedia commons
As abelhas conseguem enxergar luz ultravioleta, o que as ajuda a identificar flores ricas em néctar. Essa habilidade é fundamental para sua alimentação e para a polinização das plantas. Foto: wikimedia commons Ivar Leidus
O tarsius, pequeno primata, tem olhos proporcionalmente grandes, que garantem excelente visão noturna. Isso é essencial para caçar insetos e pequenos vertebrados durante a noite. Foto:
Os cavalos possuem um campo de visão quase completo, cobrindo cerca de 360 graus. Sua percepção de movimento é excelente, o que os ajuda a detectar predadores e reagir rapidamente em situações de perigo. Foto: Imagem de wendy CORNIQUET por Pixabay
Os tubarões têm visão adaptada para ambientes de baixa luz, sendo eficazes na detecção de movimento à distância. Isso é fundamental para localizar presas em águas profundas ou turvas. Foto:
Os polvos têm olhos altamente desenvolvidos, capazes de perceber a polarização da luz. Essa habilidade os ajuda a se camuflar em diferentes ambientes e a caçar presas de forma estratégica. Foto: Imagem de edmondlafoto por Pixabay