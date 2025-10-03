Nada escapa: animais que têm visão aguçada

A águia possui uma visão extremamente aguçada, podendo enxergar de 4 a 5 vezes melhor que um ser humano. Ela é capaz de identificar presas, como roedores ou peixes, a mais de 3 km de distância. Essa habilidade permite que ela localize e capture suas presas com precisão durante o voo. Foto: Imagem de Winkelmann por Pixabay