Há 128 anos, nascia Francisco Mignone; conheça 10 grandes músicos eruditos brasileiros
Natural de São Paulo, ele foi autor de balés, óperas, peças sinfônicas e obras para piano. Mignone tornou-se conhecido pela habilidade em trabalhar tanto o repertório nacionalista, inspirado em modinhas e serestas, quanto o modernismo, com incursões mais ousadas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Ele foi também maestro e educador, tendo contribuído intensamente para a vida musical brasileira do século 20. Veja a seguir outros 10 músicos eruditos importantes da história do Brasil! Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
José Maurício Nunes Garcia (1767–1830) - Sacerdote e mestre de capela nascido no Rio de Janeiro, ele foi um dos primeiros grandes compositores brasileiros, atuando ainda no período colonial e no início do Império. Foto: Reprodução do Flickr brazilgroup
Ele compôs missas, motetos e obras sacras que rivalizavam em qualidade com as produções europeias da época. Sua música unia o rigor do estilo clássico com a sensibilidade melódica, tornando-o uma figura central na vida musical do Rio de Janeiro no início do século 19. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Carlos Gomes (1836–1896) - Nascido em Campinas, interior de São Paulo, foi o primeiro compositor brasileiro a alcançar fama internacional com suas óperas. Foto: Domínio Públíco/Wikimédia Commons
Sua obra-prima, “O Guarani”, baseada no romance de José de Alencar, estreou em 1870 em Milão e foi celebrada na Europa como um exemplo de exotismo romântico. Gomes foi também autor de outras óperas importantes, como “Fosca” e “Lo Schiavo”, e até hoje é lembrado como o mais relevante operista brasileiro, capaz de inserir o país no circuito lírico mundial. Foto: Reprodução do livro Carlos Gomes, uma obra em foco
Heitor Villa-Lobos (1887–1959) - Natural do Rio de Janeiro, é o mais conhecido compositor erudito do Brasil. Dono de uma produção vastíssima, que inclui os célebres Choros e Bachianas Brasileiras, Villa-Lobos soube unir a tradição europeia com os sons do Brasil profundo, da música indígena ao choro urbano. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Villa-Lobos também teve papel decisivo na educação musical, criando métodos e participando de programas governamentais que levaram a música às escolas. Sua figura tornou-se símbolo da brasilidade musical. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Alberto Nepomuceno (1864–1920) - Nascido em Fortaleza, no Ceará, foi um pioneiro ao defender o uso da língua portuguesa na música de concerto, em uma época em que predominava o italiano. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua ópera “O Garatuja” e suas canções marcaram o esforço de criar uma música nacional, que incorporasse elementos da cultura brasileira sem abandonar a sofisticação europeia. Considerado o “pai do nacionalismo musical brasileiro”, Nepomuceno abriu caminho para gerações posteriores. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Camargo Guarnieri (1907–1993) - Natural da cidade de Tietê, em São Paulo, foi um dos mais importantes representantes do nacionalismo musical. Discípulo de Mário de Andrade, acreditava que a música brasileira deveria afirmar suas raízes culturais. Foto: Reprodução do Youtube
Guarnieri compôs seis sinfonias, concertos e inúmeras peças de câmara, sempre com forte identidade rítmica e melódica. Além de compositor, ele foi maestro e professor de várias gerações de músicos, consolidando-se como figura-chave da música erudita brasileira. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Cláudio Santoro (1919–1989) - Nascido em Manaus, teve uma carreira marcada pela diversidade estilística. Suas composições passaram pelo nacionalismo, pelo dodecafonismo e pela música de vanguarda, refletindo sua inquietação criativa. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Ele foi também regente de prestígio internacional e fundador da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional de Brasília. Santoro representa o músico múltiplo, comprometido tanto com a criação quanto com a difusão da música de concerto no país. Foto: Divulgação
No campo erudito, Gnatalli compôs concertos, sinfonias e música de câmara, mas sempre com traços de brasilidade. Sua obra é lembrada como uma ponte entre mundos musicais muitas vezes separados. Foto: Reprodução do Instagram @mis.rio
César Guerra-Peixe (1914–1993) - Compositor nascido no Rio de Janeiro, foi também um regente e pesquisador que se destacou pela investigação do folclore brasileiro. Inicialmente ligado ao dodecafonismo, acabou enveredando pelo nacionalismo musical, inspirado em ritmos e melodias populares. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Guerra-Peixe compôs obras orquestrais, corais e peças para conjuntos menores, sempre preocupado em revelar a riqueza da cultura popular dentro de estruturas eruditas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Edino Krieger (1928–2022) - Músico catarinense marcou a cena contemporânea brasileira com sua produção diversificada e atuação como gestor cultural. Foi presidente da Funarte e contribuiu para a valorização da música de concerto no Brasil. Foto: Divulgação
Como compositor, transitou pelo nacionalismo e pela vanguarda, criando obras orquestrais e camerísticas. Também atuou como crítico musical e incentivador de jovens talentos, deixando um legado que vai além de suas próprias composições. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Gilberto Mendes (1922–2016) - Maestro natural de Santos, foi um dos pioneiros da música contemporânea no Brasil, ligado ao movimento da música nova e ao experimentalismo. Foto: Reprodução do Youtube Canal bercoesplendido
Mendes Incorporou elementos da música concreta, da aleatoriedade e até da cultura pop em suas obras. Reconhecido internacionalmente, ele foi também professor e organizador de festivais, como a Bienal de Música Contemporânea em Santos. Sua obra simboliza a abertura do Brasil às linguagens mais radicais da música do século 20. Foto: Divulgação
