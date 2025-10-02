Galeria
Sucesso internacional: as novelas mais vendidas para o exterior
Com tramas envolventes, direção cuidadosa e atuações marcantes, o Brasil conquistou reconhecimento internacional, exportando histórias para todos os continentes e firmando-se como referência mundial em teledramaturgia. Foto: Imagem Freepik
Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título. Foto: Hans Donner e Roberto Shimose - Wikimédia Commons
1º – Avenida Brasil (2012) – Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves. Foto: Divulgação
Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países. Foto: Reprodução de cena
2º – Totalmente Demais (2015) – Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas. Foto: Rede Globo wikimedia commons
-
Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países. Foto: Rede Globo wikimedia commons
3º – A Vida da Gente (2011) – Dirigida por Jayme Monjardim; com Fernanda Vasconcellos e Marjorie Estiano. Foto: Rede Globo wikimedia commons
O drama das irmãs Ana e Manuela envolve amor, conflitos familiares e segredos, conquistando público em 132 países. Foto: Rede Globo wikimedia commons
4º – Caminho das Índias (2009) – Direção de Marcos Schechtman; com Juliana Paes e Rodrigo Lombardi. Foto: Rede Globo wikimedia commons
Uma história de amor marcada pelo choque cultural entre Brasil e Índia, que encantou espectadores em 116 países e rendeu prêmios importantes. Foto: Reprodução de vídeo
5º – O Clone (2001) – Dirigida por Jayme Monjardim e Marcos Schechtman; estrelada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli. Foto: Rede Globo wikimedia commons
O romance proibido de Lucas e Jade, com pano de fundo na cultura islâmica e na polêmica da clonagem, chegou a mais de 107 países. Foto: Divulgação
5º – Da Cor do Pecado (2004) – Direção de Denise Saraceni; com Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini. Foto: Rede Globo wikimedia commons
6º – Escrava Isaura (1976–77) – Sob direção de Herval Rossano e Milton Gonçalves; com Lucélia Santos e Rubens de Falco. Foto: Rede Globo wikimedia commons
Drama histórico sobre a luta de uma escrava por liberdade, que ultrapassou fronteiras e foi exibido em cerca de 104 países, tornando-se um ícone global. Foto: Reprodução de cena
