Bairro de São Paulo é eleito o 3º mais ‘descolado’ do mundo; conheça
Apenas Jimbocho, em Tóquio, e Borgerhout, na Antuérpia, ficaram à frente da localidade paulistana. Foto: Fumiaki Hayashi/Unsplash
A revista destacou ainda que o bairro consegue representar a "alma de São Paulo" enquanto mantém seu "caráter local", atraindo tanto moradores quanto visitantes. Foto: Reprodução
Além de oferecer um bom custo para comer e beber, Barra Funda é conhecida por ser mais acessível para empreendedores abrirem negócios do que bairros nobres vizinhos, como Perdizes. Foto: Reprodução/Instagram
Com origem no fim do século 19, o bairro hoje se destaca pelos seus contrastes entre tradição e modernidade. Foto: Reprodução/YouTube
A paisagem da Barra Funda engloba desde casas noturnas, trilhos de trem, galpões transformados em galerias de arte até cafés em antigas oficinas mecânicas. Foto: Panoramio - CORRETOR-CARVALHO
Restaurantes renomados, como "A Baianeira", "Komah" e "Sururu" foram lembrados pela revista. Foto: Divulgação/Madeleine Seagram
A publicação também falou de espaços culturais, como a galeria Mendes Wood DM. Foto: Creative Commons/Mendes Wood DM
Outras recomendações da revista são um passeio pelo Minhocão e uma visita à loja Verniz. Foto: Reprodução/g1
Após a crise de 1929, Barra Funda manteve sua força cultural, tornando-se berço do samba paulista e de escolas como a Camisa Verde e Branco. Foto: Reprodução/YouTube
Nas décadas seguintes, a chegada de migrantes nordestinos fortaleceu a identidade do bairro, que se reinventou a partir dos anos 1980. Foto: Reprodução/YouTube
A inauguração do Terminal Rodoviário, em 1989, e a expansão do metrô consolidaram a Barra Funda como um polo cultural e de lazer. Foto: Domínio Público