Galeria
Santa Cruz de Minas: como é a vida na menor cidade do Brasil
-
O município, que apesar do tamanho possui uma rica história por sua localização, tem somente 3,565 km². Para se ter uma ideia, Belo Horizonte, a capital mineira, tem 331,354 km². Foto: Reprodução do Youtube
-
Localizada no chamado Campo das Vertentes, a cidade de Santa Cruz de Minas foi fundada em 21 de dezembro de 1995. Foto: - Flickr PORTAL AVENTURAS
-
Ela é um desmembramento de São João del Rei, cidade que compõe o famoso roteiro turístico de cidades históricas do ciclo de ouro de Minas Gerais ao lado de Ouro Preto, Tiradentes, Diamantina, Congonhas, entre outras. Foto: Adelano Lázaro/Wikimedia Commons
-
A extensão diminuta de Santa Cruz de Minas permite que a cidade seja atravessada entre uma e duas horas a pé. Foto: Divulgação
-
-
De acordo com o Censo de 2022 no IBGE, a cidade tem população de pouco mais de 8.100 habitantes, com um PIB per capita de R$ 11.867,33. Esse índice avalia a riqueza média produzida na cidade. Foto: Reprodução do Youtube Canal Naeco
-
O Índice de Desenvolvimento Humano da cidade é de 0,706, o que a coloca em uma boa 198º colocação no ranking de melhor IDH entre os mais de 850 municípios de Minas Gerais. Foto: Reprodução do Youtube Canal Naeco
-
Apesar de ser a menor cidade do país, Santa Cruz de Minas está longe de ser uma das localidades com menos habitantes no Brasil. Foto: Reprodução do Youtube Canal Naeco
-
-
A recordista no quesito é a também mineira Serra da Saudade, que tem apenas 833 habitantes, segundo dados do mais recente censo. Foto: Facebook Fãs de Serra da Saudade, MG
-
Santa Cruz de Minas possui tradições marcantes e tem como uma de suas características a hospitalidade de sua população. Foto: Reprodução do Youtube
-
Por estar próxima a São João del Rei e Tiradentes, os visitantes que nela se hospedam podem fazer um agradável e enriquecedor roteiro pelas chamadas cidades históricas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Naeco
-
-
É possível, por exemplo, ir ao Museu Regional de São João del Rei em pouco minutos. Esse prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, em 1946. Foto: João Victor Vilas Boas Militani/Wikimedia Commons
-
Assim, o município mineiro, que é acessível pela BR-383, hospeda turistas, mas também recebe visitantes que estão de passagem pelo circuito histórico do período do Brasil colonial. Foto: Divulgação
-
Em torno da praça principal da cidade há pequenos comércios e cafés, com o clima típico interiorano de cidades do sudeste brasileiro. Foto: Reprodução do Youtube Canal Naeco
-
-
Santa Cruz de Minas tem o calendário focado em eventos religiosos, especialmente durante a Semana Santa e na época de Natal. Foto: Reprodução do Youtube Canal Naeco
-
O Brasil tem atualmente 5.565 cidades. Veja a seguir as outras quatro que compõem o top 5 das menores em termos territoriais, segundo o IBGE. Foto: Reprodução do Youtube
-
5° lugar: Jandira, em São Paulo - Área territorial: 17,449 km². População: 119 mil habitantes. Foto: Divulgação/Secretaria de Habitação e Planejamento de Jandira
-
-
4° lugar: Poá, em São Paulo - Área territorial: 17,264 km². População: 119 mil habitantes. Foto: Youtube/ PJM DRONE - IMAGENS AÉREAS EM 4K
-
3° lugar: São Caetano do Sul, em São Paulo - Área territorial: 15,331 km². População: 162 mil habitantes. Foto: Divulgação/Prefeitura de São Caetano do Sul
-
2° lugar: Águas de São Pedro, em São Paulo - Área territorial: 3,612 km². População: 2.700 habitantes. Foto: Eduardo Shiroma/Wkimedia commons/
-