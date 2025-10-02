Galeria
Grande Rio trará a força cultural e musical do Manguebeat no Carnaval 2026
Dessa forma, a Tricolor de Caxias vai mergulhar na lama dos manguezais para mostrar que de lá brota cultura, além de transformação política e social. Isso tudo a partir dos toques das alfaias, da dança dos caboclos de lança e das letras de Chico Science. Foto: Reprodução do Instagram @granderio
É um movimento cultural de contracultura que surgiu em Recife, Pernambuco, no início dos anos 1990, com o objetivo de promover uma renovação artística e denunciar as desigualdades sociais. Foto: Reprodução do Instagram @chicoscienceoficial
Esse movimento combina ritmos regionais nordestinos, como o maracatu, com gêneros globais como rock, hip-hop e música eletrônica. Foto: Reprodução do Instagram @granderio
O Manguebeat surgiu em Recife num momento de estagnação cultural e econômica, e buscou injetar energia e vitalidade na cidade e combater a desigualdade social através da arte. Foto: Divulgação
-
O manifesto "Caranguejos com Cérebro", escrito por Fred Zero Quatro em 1992, é considerado o marco inicial do movimento ao propor a renovação da cultura pernambucana. Foto: Reprodução de Instagram @zero4mundolivre
-
Nomes como Chico Science, líder da banda Chico Science & Nação Zumbi, e Fred Zero Quatro, líder do Mundo Livre S/A, foram os principais idealizadores e representantes do movimento. Foto: Divulgação
O Manguebeat incorpora também elementos da cultura local, como maracatu, embolada, chapéu de palha, e da cultura pop mundial, rock, hip-hop, funk, refletindo uma identidade híbrida. Foto: Reprodução do Instagram @granderio
-
O caranguejo, animal típico do mangue, e uma antena parabólica enfiada na lama, representando a junção entre o regional e o tecnológico, são símbolos do movimento. Foto: Mario Roberto Duran Ortiz/Wikimédia Commons
O movimento impulsionou uma cena musical efervescente em Recife, deu visibilidade à cultura popular de Pernambuco e influenciou a criação de ecossistemas de inovação e tecnologia na cidade. Foto: Reprodução do Instagram @granderio
Apesar do estilo ter bases na década de 1970, com o guitarrista Robertinho de Recife, os principais idealizadores do movimento manguebeat foram Chico Science, Fred 04, Renato L, Mabuse e Hélder Aragão, que divulgaram as ideias, ritmos e contestações. Foto: Reprodução do Instagram @chicoscienceoficial
-
Com a bandeira da diversidade, a agitação na música influenciou outras formas de expressão culturais como o cinema, a moda e as artes plásticas. Nesse sentido, esse contexto inspirou muitas bandas do Brasil, sobretudo em Pernambuco. Foto: Reprodução do Instagram @granderio
-
A base do Manguebeat começou no final da ditadura militar no Brasil. O relaxamento da censura aumentou a disponibilidade de música importada, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, o que levou a um aumento do rock brasileiro. Foto: Reprodução do Instagram @granderio
-
Fred 04 observou que quando a Mundo Livre S/A começou em 1984, as condições econômicas precárias e a falta de um circuito musical no Recife tornaram especialmente difícil para eles e grupos musicais semelhantes encontrarem lugares para tocar. Foto: Reprodução de Instagram @zero4mundolivre
-
Chico Science nasceu em uma família de classe média baixa no bairro de Rio Doce, na cidade de Olinda. Suas influências vieram da música que ouvia enquanto participava de festas de baile funk quando jovem e incluía rap, hip hop, rock e soul. Foto: Reprodução do Instagram @chicoscienceoficial
Além disso, ele cresceu rodeado de música folclórica regional, como também o som que ecoava pelas ruas de Recife, como maracatu, ciranda, embolada e coco. Foto: Divulgação
-
Chico, ao lado de Jorge Du Peixe, integrou vários grupos: Legião Hip Hop, Orla Orbe e Loustal, antes de encontrar e conhecer integrantes do Lamento Negro. Um bloco afro especializado em samba-reggae, em 1990, que ajudou na formação do CSNZ. Foto: Bruno Figueiredo/Wikimédia Commons
-
A Nação Zumbi surgiu da união do Loustal, banda de pós-punk, com o bloco de samba-reggae Lamento Negro, liderada pelo vocalista e compositor Chico Science. Foto: Reprodução do Facebook
Com Chico Science, ela gravou apenas dois álbuns, Da Lama ao Caos e Afrociberdelia, ambos discos de ouro, que contaram com participações especiais de Gilberto Gil e Jorge Ben Jor e renderam turnês pelo Brasil, Europa e Estados Unidos. Foto: Reprodução do Facebook
-
Ambos os álbuns figuram na lista dos cem melhores álbuns brasileiros de todos os tempos da revista Rolling Stone Brasil, em 13° e 18° lugar. O conjunto foi eleito pela Associação de Críticos Musicais de São Paulo como o melhor grupo musical brasileiro de 1996. Foto: Divulgação
Em 1997, aos 30 anos, o líder Chico Science faleceu em um acidente de carro. Desde então, a banda é conhecida apenas por Nação Zumbi. Os vocais de Science foram substituídos pelos de Jorge Du Peixe, outro membro da banda. Foto: Divulgação
