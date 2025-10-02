Dentro da selva: Trem abandonado vira hotel numa ponte da África do Sul

A ponte fica sobre o rio Sabie, um afluente do rio Incomati que nasce na África do Sul e termina em Moçambique. Esse rio é apelidado de The Fearful One ('o que causa medo'), pois costumva encher e tem crocodilos ferozes. Mas também é um rio onde vivem belos pássaros. Foto: reprodução de vídeo portal Kruger Shalati