Galeria
Pra quem não viu: Ataque de vespas deixou Youtuber com rosto desfigurado
-
Felipe tentava pescar em águas do Pará quando foi surpreendido. Após as ferroadas, ele ficou com um forte inchaço no rosto porque é alérgico a esse tipo de animal. Foto: Richard Bartz - Wikimédia Commons
-
“Quase perco meu olho numa aventura atrás de um pirarucu selvagem!!! Baita aventura numa pescaria em busca do gigante. Mas infelizmente fui abatido por várias ferroadas de cabas no olho, bem no meio da floresta” , contou na época. Foto: Reprodução/Youtube
-
Essa reação alérgica que Felipe sofreu é conhecida como ‘angiodema’ e se caracteriza exatamente pelo inchaço de regiões como os olhos e os lábios . Foto: Reprodução de Redes Sociais
-
Outros possíveis efeitos alérgicos relacionados às ferroadas de insetos são a hipotensão (queda de pressão), vômitos, rouquidão, dificuldade respiratória, desorientação, perda da consciência e a urticária – irritação na pele que é definida por lesões avermelhadas, inchadas e que provocam coceira. Foto: Imagem Freepik
-
-
O grande risco relativo às picadas das vespas é a reação alérgica conhecida como anafilaxia ou choque anafilático, que consiste no agravamento dos efeitos já citados. Além de outros como pulso rápido, dor no estômago, parada cardíaca, pele pálida, fria e úmida. Foto: wikimedia commons Aiwok
-
Normalmente, a anafilaxia aparece depois da segunda ferroada de insetos em pessoas que desenvolveram reações alérgicas quando picadas pela primeira vez ou até uma hora após o primeiro contato. No entanto, o choque anafilático pode surgir mesmo em quem nunca havia sido picado antes. Foto: icon0.com pexels
-
Confira agora outros animais que podem causar reação alérgica nas pessoas, seja por causa de picadas ou devido aos pelos. Foto: Imagem Freepik
-
-
ABELHA - A picada de abelha é dolorosa e, dependendo do caso, pode provocar reação e o efeito pode demorar a passar. Foto: Imagem de Federico Maderno por Pixabay
-
O problema é que esses “calombos" causam coceira e, ao coçar, o paciente pode provocar lesões na pele que levem a alguma infecção bacteriana. Foto: Imagem Freepik
-
Quando a pessoa alérgica é picada por mosquitos pode ficar com manchas vermelhas que incomodam bastante. É preciso ter cuidado redobrado com crianças. Para quadros mais complexos, há tratamento com vacinas. Foto: Facebook Pernilongo Não Entra
-
-
PULGA, CARRAPATO, BESOURO - Geralmente, causam as mesmas reações alérgicas dos casos mais brandos relacionados aos mosquitos . Foto: Flickr Sergi Roca
-
Após a picada da formiga, a pessoa têm queimação e coceira. Dependendo do número de picadas, se a pessoa for alérgica, os efeitos podem ser mais complexos, ocasionando coceira em todo o corpo, inchaço, necrose, dificuldade para respirar, coma e até mesmo morte. Foto: Reprodução do site segredos do mundo
-
Com o objetivo de minimizar a dor, podem ser colocadas compressas frias e pomadas com corticoide. É necessário ressaltar que as pomadas só devem ser utilizadas com recomendação médica. Foto: Freepik/Stockking
-
-
PERCEVEJO - Este animal é noturno. .Sua picada é indolor e não transmite doenças. Mas, se a pessoa for alérgica, pode ter problemas. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
A principal consequência é a coceira intensa, com manchas vermelhas na pele. A reação pode demorar até dez dias para aparecer, o que dificulta o diagnóstico. Foto: Reprodução de Redes Sociais
-
As crianças pequenas são mais sensíveis às picadas do percevejo e de outros insetos. No caso de predisposição a alergias, pode haver vermelhidão, inchaço e coceira no local. Desse modo, o ideal é procurar um pediatra para que ele oriente sobre o melhor tratamento. Foto: Globoplay
-
-
CACHORRO - A alergia referente ao contato entre as pessoas e os cães ocorre devido à substância chamada alérgeno, uma proteína expelida pelo pet. Ela se encontra no pelo, saliva, urina, e até em partículas invisíveis a olho nu . Foto: Imagem Freepik
-
Alguns dos sintomas são coceira na garganta e no nariz, tosse seca, espirros, além de olhos vermelhos e irritados. Nos cenários mais graves pode acarretar o desenvolvimento de asma, doença que dificulta a respiração. Foto: Image by mdjaff on Freepik
-
Quem tem alergia a pelos de cachorro, obviamente, não deve ter o animal em casa. Mas, mesmo para quem não sofre de alergia, é importante fazer limpeza frequente para retirada dos pelos do ambiente doméstico, pois as alergias podem surgir de um momento para outro, quando há um gatilho. Foto: Freepick-Pressfoto
-
-
GATO - Mesma situação dos cachorros. Os pelos podem provocar alergia e, neste caso, é importante procurar o médico. Foto: Imagem Freepik
-
Outra orientação básica para quem tem cães ou gatos é a higienização das mãos e do rosto sempre que tiver contato direto com os animais. Foto: Divulgação
-
Faz dois anos que um caso ocorrido com o produtor de vídeos de pescaria esportiva Felipe Paker tornou-se emblemático sobre o perigo das vespas. Ele foi atacado e ficou com o rosto desfigurado. Foto: - Reprodução/Youtube
-
-
Felipe tentava pescar em águas do Pará quando foi surpreendido. Após as ferroadas, ele ficou com um forte inchaço no rosto porque é alérgico a esse tipo de animal. Foto: Richard Bartz - Wikimédia Commons
-
“Quase perco meu olho numa aventura atrás de um pirarucu selvagem!!! Baita aventura numa pescaria em busca do gigante. Mas infelizmente fui abatido por várias ferroadas de cabas no olho, bem no meio da floresta” , contou na época. Foto: Reprodução/Youtube
-
Essa reação alérgica que Felipe sofreu é conhecida como ‘angiodema’ e se caracteriza exatamente pelo inchaço de regiões como os olhos e os lábios . Foto: Reprodução de Redes Sociais
-
-
Outros possíveis efeitos alérgicos relacionados às ferroadas de insetos são a hipotensão (queda de pressão), vômitos, rouquidão, dificuldade respiratória, desorientação, perda da consciência e a urticária – irritação na pele que é definida por lesões avermelhadas, inchadas e que provocam coceira. Foto: Imagem Freepik
-
O grande risco relativo às picadas das vespas é a reação alérgica conhecida como anafilaxia ou choque anafilático, que consiste no agravamento dos efeitos já citados. Além de outros como pulso rápido, dor no estômago, parada cardíaca, pele pálida, fria e úmida. Foto: wikimedia commons Aiwok
-
Normalmente, a anafilaxia aparece depois da segunda ferroada de insetos em pessoas que desenvolveram reações alérgicas quando picadas pela primeira vez ou até uma hora após o primeiro contato. No entanto, o choque anafilático pode surgir mesmo em quem nunca havia sido picado antes. Foto: icon0.com pexels
-
-
Confira agora outros animais que podem causar reação alérgica nas pessoas, seja por causa de picadas ou devido aos pelos. Foto: Imagem Freepik
-
ABELHA - A picada de abelha é dolorosa e, dependendo do caso, pode provocar reação e o efeito pode demorar a passar. Foto: Imagem de Federico Maderno por Pixabay
-
O problema é que esses “calombos" causam coceira e, ao coçar, o paciente pode provocar lesões na pele que levem a alguma infecção bacteriana. Foto: Imagem Freepik
-
-
Quando a pessoa alérgica é picada por mosquitos pode ficar com manchas vermelhas que incomodam bastante. É preciso ter cuidado redobrado com crianças. Para quadros mais complexos, há tratamento com vacinas. Foto: Facebook Pernilongo Não Entra
-
PULGA, CARRAPATO, BESOURO - Geralmente, causam as mesmas reações alérgicas dos casos mais brandos relacionados aos mosquitos . Foto: Flickr Sergi Roca
-
FORMIGA - Certas espécies podem causar graves reações alérgicas, sendo especialmente perigosas para idosos e crianças. A lava-pés, por exemplo, costuma fazer seus ninhos em gramados perto das casas e são bastante incômodas. Foto: Sandeep Handa por Pixabay
-
-
Após a picada da formiga, a pessoa têm queimação e coceira. Dependendo do número de picadas, se a pessoa for alérgica, os efeitos podem ser mais complexos, ocasionando coceira em todo o corpo, inchaço, necrose, dificuldade para respirar, coma e até mesmo morte. Foto: Reprodução do site segredos do mundo
-
Com o objetivo de minimizar a dor, podem ser colocadas compressas frias e pomadas com corticoide. É necessário ressaltar que as pomadas só devem ser utilizadas com recomendação médica. Foto: Freepik/Stockking
-
PERCEVEJO - Este animal é noturno. .Sua picada é indolor e não transmite doenças. Mas, se a pessoa for alérgica, pode ter problemas. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
-
A principal consequência é a coceira intensa, com manchas vermelhas na pele. A reação pode demorar até dez dias para aparecer, o que dificulta o diagnóstico. Foto: Reprodução de Redes Sociais
-
As crianças pequenas são mais sensíveis às picadas do percevejo e de outros insetos. No caso de predisposição a alergias, pode haver vermelhidão, inchaço e coceira no local. Desse modo, o ideal é procurar um pediatra para que ele oriente sobre o melhor tratamento. Foto: Globoplay
-
CACHORRO - A alergia referente ao contato entre as pessoas e os cães ocorre devido à substância chamada alérgeno, uma proteína expelida pelo pet. Ela se encontra no pelo, saliva, urina, e até em partículas invisíveis a olho nu . Foto: Imagem Freepik
-
-
Alguns dos sintomas são coceira na garganta e no nariz, tosse seca, espirros, além de olhos vermelhos e irritados. Nos cenários mais graves pode acarretar o desenvolvimento de asma, doença que dificulta a respiração. Foto: Image by mdjaff on Freepik
-
Quem tem alergia a pelos de cachorro, obviamente, não deve ter o animal em casa. Mas, mesmo para quem não sofre de alergia, é importante fazer limpeza frequente para retirada dos pelos do ambiente doméstico, pois as alergias podem surgir de um momento para outro, quando há um gatilho. Foto: Freepick-Pressfoto
-
GATO - Mesma situação dos cachorros. Os pelos podem provocar alergia e, neste caso, é importante procurar o médico. Foto: Imagem Freepik
-
-
Outra orientação básica para quem tem cães ou gatos é a higienização das mãos e do rosto sempre que tiver contato direto com os animais. Foto: Divulgação