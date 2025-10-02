Galeria
Asteroide em rota de colisão com a Terra pode cair na América do Sul
Para isso, os cientistas usam ferramentas como o Telescópio Espacial James Webb, o mais potente já enviado ao espaço. Foto:
Segundo a NASA, a probabilidade de colisão é de 1 em 43. A agência mantém o alerta, classificando o asteroide como nível "3" na Escala de Risco de Turim. Foto: FOTO: Overlay Stock photos by Vecteezy
Estima-se que o asteroide tenha entre 40 e 90 metros de largura, comparável ao tamanho de um grande edifício, segundo o Dr. Paul Chodas, do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA. Foto: FOTO: By Sinucep / Wikimedia Commons
Embora seu tamanho seja significativamente menor que o do asteroide que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos, o 2024 YR4 ainda pode causar destruição em grande escala se colidir com a Terra. Foto: FOTO: Asteroid Stock photos by Vecteezy
Os asteroides conhecidos como "destruidores de planetas" têm pelo menos 1 km de diâmetro — o que causou a extinção dos dinossauros tinha 10 km! Foto: imagem gerada por i.a
Já é sabido que os cientistas têm pouco tempo para estudar o 2024 YR4, pois ele desaparecerá de vista em abril. Se isso acontecer, ele permanecerá na lista de riscos até reaparecer em junho de 2028. Foto: FOTO: By Michael Seeley / Wikimedia Commons
O asteroide foi detectado em 27/12/24, pelo telescópio Atlas, que fica localizado no Rio Hurtado, no Chile. Foto: FOTO: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/C. Corco
Desde então, diversos telescópios ao redor do mundo têm acompanhado o 2024 YR4. Foto: Patrick Hendry Unsplash
Como os cientistas se baseiam na luz refletida na sua superfície para definir seu tamanho, desde que foi descoberto essa estimativa foi se alterando. Foto: FOTO: By ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA
O engenheiro da NASA, David Rankin, sugeriu um "corredor da morte" com possíveis áreas de impacto que incluiria partes da América do Sul, Sul da Ásia, Mar Arábico e Norte da África. Foto: FOTO: Reprodução
Países como Índia, Venezuela, Paquistão, Equador, Bangladesh, Etiópia, Colômbia, Sudão e Nigéria estariam em risco, dependendo da rotação da Terra no momento do impacto. Foto: Javier Miranda/Unsplash
Caso o impacto seja confirmado, os especialistas consideram três métodos para desviar o asteroide: o uso de uma bomba nuclear, lasers solares ou impactadores cinéticos. Foto: FOTO: By The wub / Wikimedia Commons
Seu impacto poderia causar danos em uma Ã¡rea de 2.150 kmÂ², comparÃ¡vel ao evento de Tunguska em 1908, que devastou boa parte de uma floresta na SibÃ©ria. Foto: By Denys / Wikimedia Commons
A colisão do asteroide com a Terra já tem até uma data prevista: 22 de dezembro de 2032. Saiba mais sobre asteroides! Foto: Asteroid Stock photos by Vecteezy
Ao contrário do que muita gente pensa, asteroide e meteoro não são a mesma coisa, embora estejam relacionados. Foto: Frantisek Krejci por Pixabay
Quando um meteoroide (pedaço de asteroide) entra na atmosfera da Terra e se queima devido ao atrito com o ar, ele produz um rastro de luz brilhante no céu, conhecido como meteoro (ou popularmente como "estrela cadente"). Foto: Samuel PASTEUR-FOSSE/Unplash
Asteroides são corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, principalmente no Cinturão de Asteroides, localizado entre Marte e Júpiter. Foto:
Eles são considerados remanescentes da formação do Sistema Solar, há cerca de 4,6 bilhões de anos, e são compostos principalmente de rochas, metais e, em alguns casos, materiais voláteis. Foto:
Seu tamanho varia desde pequenas pedras, com poucos metros de diâmetro, até corpos maiores, como Ceres, que tem cerca de 940 km de diâmetro e é classificado como um planeta anão. Foto:
Diferentemente dos planetas, os asteroides não possuem uma forma esférica definida devido à sua baixa gravidade. Foto:
Acredita-se que os asteroides não tenham se aglutinado para formar um planeta devido à influência gravitacional de Júpiter, que afetou sua formação. Foto: NASA Domínio Público
Asteroides podem oferecer pistas valiosas sobre a composição e a história do Sistema Solar. Foto: FOTO: By Kevin M. Gill / Wikimedia Commons
-
Missões espaciais, como a Hayabusa (Japão) e a OSIRIS-REx (NASA), foram enviadas para coletar amostras de asteroides e trazê-las à Terra para análise. Foto: FOTO: Divulgação / NASA
Além disso, há interesse em explorar asteroides para mineração espacial, já que alguns contêm metais preciosos e recursos que poderiam ser úteis no futuro. Foto: FOTO: By Steve Jurvetson / Wikimedia Commons