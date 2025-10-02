Galeria
Gigante inativo: Um dos vulcões mais antigos do planeta fica no Brasil
Trata-se do Vulcão Amazonas, localizado na região de Uatumã, no Pará. Foto: Reprodução/Internet
Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade. Foto: Reprodução
Durante a era Paleoproterozóica, erupções moldaram a paisagem e a composição mineral da região. Foto: Wikimedia Commons/Odjair Nascimento Baena
A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre. Foto: Reprodução
Estudos identificaram três grandes períodos de vulcanismo na Amazônia (há 2 bilhões, 1,88 bilhões e 1,78 bilhões de anos). Foto: wikimedia commons Carlamoura.amb
Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul. Foto: Reprodução
A exploração na região é desafiadora devido à densa floresta, mas avanços tecnológicos ainda podem revelar mais segredos desse passado vulcânico. Foto: Reprodução
Esse não é o único vulcão "escondido" em meio às florestas brasileiras. Foto: Flickr - Neil Palmer/CIAT
As paisagens montanhosas e solos férteis da região de São João da Boa Vista (SP) e Poços de Caldas (MG) abrigam um antigo vulcão extinto há 80 milhões de anos. Foto: Wikimedia Commons/Sturm
Uma intrusão de rochas alcalinas elevou o terreno e formou uma enorme caldeira vulcânica de aproximadamente 40 km de diâmetro, cujo centro hoje abriga Poços de Caldas. Foto: Panoramio - FernandoSantos
Essa atividade geológica criou serras ao redor da cratera, além de águas termais sulfurosas e uma riqueza mineral única. Foto: Panoramio - jose donizetti dia
Chamado de Complexo Alcalino de PoÃ§os de Caldas, Ã© o Ãºnico do mundo com essas caracterÃsticas. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube
Apesar de mitos sobre um possível "despertar" do vulcão, especialistas afirmam que ele está totalmente extinto, com apenas vestígios de pequenas manifestações vulcânicas posteriores. Foto: Reprodução/YouTube
Hoje, esse patrimÃŽnio geolÃ³gico impulsiona o turismo, a economia e a identidade da regiÃ£o entre Minas Gerais e SÃ£o Paulo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
No Brasil, a formação de vulcões é rara devido à localização do país no centro da Placa Sul-Americana, distante de zonas de subdução ou dorsais oceânicas. Foto: Wikimedia Commons/Daroca90
A atividade vulcânica no território brasileiro ocorreu principalmente na Era Mesozoica, há cerca de 200 a 60 milhões de anos, associada ao rompimento do supercontinente Gondwana e à abertura do Oceano Atlântico. Foto: Jamey Pyles - BLM Nevada - Flickr
Outros exemplos incluem as rochas basálticas da Bacia do Paraná, como as do Parque Nacional de São Joaquim (SC). Atualmente, não há vulcões ativos no país. Foto: Flickr - Otávio Nogueira