Gigante inativo: Um dos vulcões mais antigos do planeta fica no Brasil

  • Trata-se do Vulcão Amazonas, localizado na região de Uatumã, no Pará.
    Trata-se do Vulcão Amazonas, localizado na região de Uatumã, no Pará. Foto: Reprodução/Internet
  • Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade.
    Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade. Foto: Reprodução
  • Durante a era Paleoproterozóica, erupções moldaram a paisagem e a composição mineral da região.
    Durante a era Paleoproterozóica, erupções moldaram a paisagem e a composição mineral da região. Foto: Wikimedia Commons/Odjair Nascimento Baena
  • A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre.
    A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre. Foto: Reprodução
  • Estudos identificaram três grandes períodos de vulcanismo na Amazônia (há 2 bilhões, 1,88 bilhões e 1,78 bilhões de anos).
    Estudos identificaram três grandes períodos de vulcanismo na Amazônia (há 2 bilhões, 1,88 bilhões e 1,78 bilhões de anos). Foto: wikimedia commons Carlamoura.amb
  • Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul.
    Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul. Foto: Reprodução
  • A exploração na região é desafiadora devido à densa floresta, mas avanços tecnológicos ainda podem revelar mais segredos desse passado vulcânico.
    A exploração na região é desafiadora devido à densa floresta, mas avanços tecnológicos ainda podem revelar mais segredos desse passado vulcânico. Foto: Reprodução
  • Esse não é o único vulcão
    Esse não é o único vulcão "escondido" em meio às florestas brasileiras. Foto: Flickr - Neil Palmer/CIAT
  • As paisagens montanhosas e solos férteis da região de São João da Boa Vista (SP) e Poços de Caldas (MG) abrigam um antigo vulcão extinto há 80 milhões de anos.
    As paisagens montanhosas e solos férteis da região de São João da Boa Vista (SP) e Poços de Caldas (MG) abrigam um antigo vulcão extinto há 80 milhões de anos. Foto: Wikimedia Commons/Sturm
  • Uma intrusão de rochas alcalinas elevou o terreno e formou uma enorme caldeira vulcânica de aproximadamente 40 km de diâmetro, cujo centro hoje abriga Poços de Caldas.
    Uma intrusão de rochas alcalinas elevou o terreno e formou uma enorme caldeira vulcânica de aproximadamente 40 km de diâmetro, cujo centro hoje abriga Poços de Caldas. Foto: Panoramio - FernandoSantos
  • Essa atividade geológica criou serras ao redor da cratera, além de águas termais sulfurosas e uma riqueza mineral única.
    Essa atividade geológica criou serras ao redor da cratera, além de águas termais sulfurosas e uma riqueza mineral única. Foto: Panoramio - jose donizetti dia
  Chamado de Complexo Alcalino de Poços de Caldas, é o único do mundo com essas características.
    Chamado de Complexo Alcalino de Poços de Caldas, é o único do mundo com essas características. Foto: Reprodução/YouTube
  • Apesar de mitos sobre um possível
    Apesar de mitos sobre um possível "despertar" do vulcão, especialistas afirmam que ele está totalmente extinto, com apenas vestígios de pequenas manifestações vulcânicas posteriores. Foto: Reprodução/YouTube
  Hoje, esse patrimônio geológico impulsiona o turismo, a economia e a identidade da região entre Minas Gerais e São Paulo.
    Hoje, esse patrimônio geológico impulsiona o turismo, a economia e a identidade da região entre Minas Gerais e São Paulo. Foto: Divulgação
  • No Brasil, a formação de vulcões é rara devido à localização do país no centro da Placa Sul-Americana, distante de zonas de subdução ou dorsais oceânicas.
    No Brasil, a formação de vulcões é rara devido à localização do país no centro da Placa Sul-Americana, distante de zonas de subdução ou dorsais oceânicas. Foto: Wikimedia Commons/Daroca90
  • A atividade vulcânica no território brasileiro ocorreu principalmente na Era Mesozoica, há cerca de 200 a 60 milhões de anos, associada ao rompimento do supercontinente Gondwana e à abertura do Oceano Atlântico.
    A atividade vulcânica no território brasileiro ocorreu principalmente na Era Mesozoica, há cerca de 200 a 60 milhões de anos, associada ao rompimento do supercontinente Gondwana e à abertura do Oceano Atlântico. Foto: Jamey Pyles - BLM Nevada - Flickr
  • Outros exemplos incluem as rochas basálticas da Bacia do Paraná, como as do Parque Nacional de São Joaquim (SC). Atualmente, não há vulcões ativos no país.
    Outros exemplos incluem as rochas basálticas da Bacia do Paraná, como as do Parque Nacional de São Joaquim (SC). Atualmente, não há vulcões ativos no país. Foto: Flickr - Otávio Nogueira
