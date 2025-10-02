100% de chance de morrer: Região da Austrália é infestada por 100 mil crocodilos

Assine
    Conhecidos como "salties" ("salgados") pelos locais, esses crocodilos estavam quase extintos há 50 anos devido à caça intensiva para comércio de peles. Foto: flickr - Bernard DUPONT
    A população dos crocodilos chegou a cerca de 3 mil indivíduos após a Segunda Guerra Mundial, mas voltou a crescer. Foto: wikimedia commons Tisha Mukherjee
    Com a proibição da caça em 1971, os números cresceram rapidamente, transformando os crocodilos de uma espécie ameaçada para uma protegida. Foto: reprodução/VICE News
    Hoje, a Austrália enfrenta o desafio de gerenciar a população crescente desses animais para garantir a segurança pública, mantendo o equilíbrio entre proteção ambiental e convivência humana. Foto: reprodução/VICE News
    O Território Norte da Austrália possui um habitat ideal para os crocodilos de água salgada devido às altas temperaturas e áreas costeiras. Foto: wikimedia commons Toursim NT
    Também há grandes populações desses animais em Queensland, Austrália Ocidental e partes do sudeste asiático. Foto: reprodução/g1
    Esses crocodilos, conhecidos por serem territoriais e agressivos, raramente causam incidentes fatais. A morte de uma criança de 12 anos em 2022 foi o primeiro caso desde 2018. Foto: wikimedia commons Dibyendu Ash
    As águas que abrigam os crocodilos são famosas pela pesca, mas de vez em quando recebem alguns corajosos que decidem mergulhar. Foto: reprodução/VICE News
    Os animais capturados geralmente são sacrificados, pois tendem a retornar ao local, se soltos. "É nosso trabalho tentar manter as pessoas o mais seguras possível", disse o guarda-florestal Kelly Ewin, em entrevista à BBC. Foto: reprodução/VICE News
  • "Obviamente, não vamos capturar todos os crocodilos, mas quanto mais tirarmos do porto, menor será o risco de haver um encontro com crocodilos e pessoas", explicou. Foto: reprodução/VICE News
    Para reduzir riscos, o programa educacional "Be Crocwise" ensina práticas seguras para convivência com crocodilos e tem sido tão eficaz que outras regiões, como Flórida e Filipinas, estão interessadas em replicá-lo. Foto: reprodução/VICE News
    Apesar do status protegido dos crocodilos, o governo do Território do Norte implementou um plano de gestão de 10 anos, aumentando a cota anual de abate de 300 para 1.200 animais. Foto: reprodução/VICE News
    Embora o número de crocodilos (100 mil) seja menor que o da população humana local (250 mil), debates sobre controle populacional e segurança continuam, especialmente em regiões turísticas como Queensland, onde há mais incidentes fatais. Foto: domínio público
    Os crocodilos de água salgada também se tornaram um atrativo econômico no Território do Norte da Austrália. Foto: reprodução/VICE News
    Além de atraírem turistas para atrações como o "salto de crocodilo", sua pele é altamente valorizada pela indústria da moda, com marcas de luxo como Louis Vuitton e Hermès investindo na região. Foto: reprodução/VICE News
    Essas empresas compram peles de crocodilos criados em cativeiro, onde as práticas agrícolas foram introduzidas após a proibição da caça. Foto: reprodução/VICE News
    Estima-se que 150.000 crocodilos estejam em cativeiro no Território do Norte. Os ovos coletados em áreas remotas, como a Terra de Arnhem, são chocados em parceria com comunidades indígenas, como forma de apoiar a conservação e gerar benefícios financeiros para essas populações. Foto: reprodução/g1
    Os crocodilos têm profundo significado cultural para os povos indígenas, sendo parte de suas histórias e modos de vida há milhares de anos. Foto: reprodução/abc news
    No entanto, ativistas levantam preocupações sobre as condições dos crocodilos em cativeiro, que frequentemente vivem isolados para garantir a qualidade de suas peles, um requisito essencial para o mercado de luxo. Foto: reprodução/VICE News
    Apesar de seu valor econômico e cultural, os crocodilos ainda representam um risco real. Especialistas alertam que rios como o Adelaide, próximo a Darwin, são extremamente perigosos. Foto: reprodução/VICE News
  • "Se você for [nadar] no rio Adelaide próximo a Darwin, há 100% de chance de ser morto", salientou o professor especialista em crocodilos, Grahame Webb. Foto: reprodução/VICE News
  • "A única questão é se vai levar cinco ou 10 minutos. Não acho que você chegará a 15 - você será despedaçado", continuou. Foto: reprodução/VICE News
