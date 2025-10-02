Sinos Bianzhong: o que eram e para que serviam esses curiosos objetos milenares

O Confucionismo é uma filosofia chinesa baseada nos ensinamentos de Confúcio , que viveu entre 551 e 479 a.C.). Esse pensamento enfatiza a ética, a moralidade e a harmonia social. Seus pilares incluem o respeito às hierarquias, a importância da educação e a prática de virtudes como a benevolência e a justiça. Foto: ChaiCat - Wikimédia Commons