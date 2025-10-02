Galã? Glen Powell se transforma em ‘Chad Powers’

"Ao lançarmos 'Twisters' para o mundo, eu só queria olhar para cima e tirar o chapéu para a lenda que é Bill Paxton. Um grande amigo meu que viu poesia no mundo natural. É impossível preencher o seu lugar, mas esta vida é toda sobre perseguir os grandes", disse Powell nas redes sociais no dia da estreia do filme nos Estados Unidos. Foto: Reprodução do X @glenpowell