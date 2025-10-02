Galeria
Pra quem não viu: ‘Caçador de Crocodilos’ morreu atingido por uma arraia
Conhecido como Caçador de Crocodilos, Irwin se tornou famoso participando de filmagens em que se aproximava de animais perigosos. Foto: Richard Giles/Wikimédia Commons
Naquele fatídico 4 de setembro, o apresentador decidiu gravar uma cena nadando ao lado de uma arraia confiando que ela fugiria - comportamento padrão da espécie. Foto: Reprodução Youtube
No entanto, a resposta da arraia ao se sentir ameaçada foi aplicar um golpe letal de ferrão no explorador. Foto: Imagem de Stefan Parnet por Pixabay
Steve Irwin, que tinha apenas 44 anos, morreu ao ter o coração atingido pelo ferrão da arraia. Foto: Divulgação
De acordo com especialistas, a ferroada de uma arraia costuma ser bastante dolorosa, mas casos fatais envolvendo humanos são raros. Eles acontecem em geral quando um órgão vital é atingido ou a vítima apresenta muita sensibilidade ao veneno expelido. Foto: Imagem de Mary Gasaway por Pixabay
Arraias são peixes cartilaginosos comuns na costa brasileira, assim como em parte dos rios que cortam o território nacional. Foto: Imagem de Anthony por Pixabay
No início de 2024, um fato inusitado envolvendo uma arraia em aquário nos Estados Unidos deixou os funcionários do local perplexos. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
O caso aconteceu no Aquarium and Shark Lab, em Hendersonville, no estado da Carolina da Norte. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
A arraia da espécie Urobatis halleri encontrava-se há oito anos em um tanque compartilhado apenas com tubarões. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
Os funcionários da instituição ficaram intrigados ao perceber que a arraia de cerca de 12 anos aparentava inchaço. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
A diretora executiva do Aquarium and Shark Lab, Brenda Ramer, declarou à Associated Press que em um primeiro momento a equipe achou que a causa fosse uma superalimentação do animal. Foto: Reprodução/Aquário and Shark Lab
Em suas redes sociais, a direção do local compartilhou à época imagens do ultrassom da gravidez “solo” da arraia. Foto: Reprodução Instagram @teamecco
Depois, o aquário deu a triste notícia em seu perfil nas redes sociais de que Charlotte, infelizmente, havia morrido. "Estamos tristes em anunciar, depois de continuar o tratamento com sua equipe médica e especialista, que nossa Charlotte faleceu hoje”, dizia o comunicado. Foto: Imagem de bphelan por Pixabay
Especialistas em arraias descartaram que Charlotte tenha acasalado com um dos pequenos tubarões com os quais dividia o tanque de 8.300 litros. Foto: Reprodução/Aquário and Shark Lab
O caso de Charlotte é fruto de partenogênese, um fenômeno raro em que espécies se reproduzem sem fecundação. Foto: Reprodução/Aquário and Shark Lab
Em entrevista na época à Folha de S.Paulo, a bióloga Patrícia Charvet, da Universidade Federal do Ceará, afirmou que a partenogênese pode acontecer tanto em tubarões como em arraias que vivem em cativeiro. Foto: Imagem de 8268513 por Pixabay
Habitantes de mares e rios, as arraias sÃ£o consideradas animais mansos, porÃ©m Ã© preciso ter cuidado pois podem atacar humanos como mecanismo de defesa. Foto: Imagem de Taken por Pixabay