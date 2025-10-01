Bunker dos anos 1940 vira ponto turístico em Belo Horizonte

Após o fim das ameaças de guerra nuclear, a estrutura foi deixada de lado. Na metade da década de 1990, o local foi alugado para fins de restauração e, em 1999, aberto ao público para visitação. Contudo, o espaço foi fechado no final de 2017, sem uma previsão para reabertura. Foto: Reprodução de vídeo Youtube Canal Fox