Galeria
Deixou o Brasil e a profissão: Ex-galã de novelas, Leonardo Vieira se dedica a nova atividade em Portugal
-
Em suas redes sociais, Vieira compartilha momentos do seu dia a dia como ceramista. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
Ele mostra o processo de criação no ateliê, os desafios e avanços, além das peças produzidas - sobretudo vasos de barro. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
“Já percebi que será um eterno aprendizado. Todo dia é um dia novo e diferente do anterior”, escreveu em uma das legendas. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
Em uma das publicações no perfil, ele se apresenta como "Leo do Rio, ceramista". Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
-
Ele explica que o perfil Ã© dedicado "Ã feitura e Ã admiraÃ§Ã£o desse milenar artefato utilitÃ¡rio e de arte", destacando a troca de tÃ©cnicas, aprendizados e alto envolvimento com a matÃ©ria-prima. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @leonardovieirator
-
A mudança de país representou mais que uma alteração geográfica para o ator. Em entrevista ao jornal “Extra” em maio de 2020, ele revelou que enfrentava ameaças de morte no Brasil em razão de não ser hétero. Foto:
-
Essa motivação o levou a buscar refúgio em Portugal, onde diz não sofrer mais esse tipo de perseguição. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
-
Nascido no Rio de Janeiro, em 23 de dezembro de 1968, Leonardo de Pinho Vieira iniciou sua carreira artÃstica ainda jovem e conquistou o pÃºblico com talento, versatilidade e carisma. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @leonardovieirator
-
Sua estreia na televisão aconteceu na Rede Manchete em 1990, quando interpretou Pedro na novela “A História de Ana Raio e Zé Trovão”. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
O reconhecimento nacional veio em 1993, ao viver José Inocêncio na primeira fase de “Renascer”, da Rede Globo. Foto: Reprodução TV Globo
-
-
No mesmo ano, assumiu o protagonismo em “Sonho Meu”, também na Globo. Foto: Divulgação
-
Na trama, interpretou Lucas Candeias de Sá, personagem que o transformou em um dos galãs mais lembrados da década. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
Anos mais tarde, em 2004, voltou a brilhar na emissora ao dar vida a Leandro Ferreira da Silva em “Senhora do Destino”, um dos maiores sucessos de audiência da teledramaturgia brasileira. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator
-
-
Em 2005, Leonardo iniciou uma nova fase de sua carreira ao assinar contrato com a Rede Record. Na emissora, destacou-se como o vilão Vitor Lopo Júnior na novela “Prova de Amor”. Foto: Divulgação
-
Pouco depois, em 2007, interpretou o policial Marcelo Duarte Montenegro em “Caminhos do Coração” e na sequência de sucesso “Os Mutantes”, consolidando sua versatilidade como ator capaz de transitar entre heróis e antagonistas. Foto: Divulgação
-
Na Record, ele ainda atuou em “Vidas em Jogo”, “José do Egito”, “Vitória”, e “Os Dez Mandamentos”, sua última aparição na televisão. Foto: Divulgação
-
-
Ele é casado com Leandro Fonseca desde 2018, após dez anos de relacionamento. Foto: Reprodução do Instagram @leonardovieirator