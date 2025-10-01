Brasil reaparece entre os países com mais crianças não vacinadas no mundo

Em 2024, nenhuma das 17 vacinas monitoradas alcançou uma cobertura de pelo menos 90%. Assim, o foco foi a DTP1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. e é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Ele contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. Foto: divulgação prefeitura de Uberlândia