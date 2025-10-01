Galeria
Brasil reaparece entre os países com mais crianças não vacinadas no mundo
-
Vale lembrar que o país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Entretanto, um ano depois, volta a ocupar um posto entre as vinte nações com mais crianças não vacinadas no mundo. No momento, o Brasil encontra-se na 17ª posição. Foto: José Cruz - Agência Brasil
-
Nesse sentido, o cenário nacional é preocupante e causa um sinal de alerta. Isso porque eram 103 mil crianças não vacinadas, em 2023, e passou para 229 mil, em 2024. Foto: Reprodução TV Record
-
Segundo os dados referentes à cobertura vacinal em 2024, a Nigéria é líder isolada com mais de duas milhões de crianças não vacinadas. Ela é seguida por Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola. Foto: Reprodução TV Record
-
Completam a lista Paquistão, México, Filipinas, Tanzânia, Madagascar, África do Sul, China, Brasil, Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
-
-
Atualmente, no mundo, 14,3 milhões de crianças estão vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas e mais 5,7 milhões têm apenas proteção parcial. Foto: Agência Brasil
-
Ela também é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Além disso, contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil
-
Segundo dados da cobertura vacinal, em 2024, 89% das crianças no mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP). Já 85% completou as três doses. Foto: Divulgação Governo do RJ
-
-
Em comparação com 2023, cerca de 171 mil crianças a mais receberam pelo menos uma vacina, enquanto um milhão a mais alcançou a série completa de três doses da DTP. Foto: divulgação prefeitura de Belo Horizonte
-
AlÃ©m disso, segundo a OrganizaÃ§Ã£o Mundial de SaÃºde, hÃ¡ um progresso contÃnuo dos paÃses que trabalham para proteger as crianÃ§as. Foto: TÃ¢nia RÃªgo / AgÃªncia Brasil
-
Entretanto, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina DTP em 2024. Entre elas, 14,3 milhões com "dose zero" Foto: Divulgação
-
-
Isso representa quatro milhões a mais do que a meta de 2024, que é necessária para seguir no caminho da Agenda de Imunização 2030. Além de 1,4 milhão a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso. Foto: - Imagem Freepik
-
"As vacinas salvam vidas, permitindo que indivíduos, famílias, comunidades, economias e nações prosperem. É encorajador ver um aumento contínuo no número de crianças vacinadas, embora ainda tenhamos muito trabalho a fazer", afirmou Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Foto: - Imagem Freepik
-
"Cortes drÃ¡sticos na ajuda, juntamente com a desinformaÃ§Ã£o sobre a seguranÃ§a das vacinas, ameaÃ§am desfazer dÃ©cadas de progresso", completou. Foto: imagem Freepik
-
-
Ainda segundo a OMS, pequenas quedas na cobertura vacinal podem aumentar o risco de surtos de doenças e sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde. Foto: Reprodução do X @UFHealthCancer
-
Assim, a maioria das doses foi administrada em países que utilizam o esquema de dose única. Mesmo longe da meta de cobertura de 90% até 2030, representa um aumento em relação à cobertura de 17% em 2019. Foto:
-
O estudo tambÃ©m mostra que a cobertura completa contra o HPV, PapilomavÃrus Humano, em meninas passou de 21% para 28%. Isso Ã© aproximadamente 18 milhÃµes de meninas, que receberam proteÃ§Ã£o completa contra o vÃrus. Foto: - ReproduÃ§Ã£o de vÃdeo G1
-
-
Contudo, cerca de 46,6 milhões de meninas permaneceram parcialmente ou não vacinadas contra o HPV. De acordo com os dados, essa vacina está disponível em 144 de 194 países para meninas e em 75 para meninos. Foto: - Reprodução de vídeo G1
-
Por fim, a cobertura da segunda dose de sarampo aumentou de 74% para 76%. Então, a OMS emitiu um alerta epidemiológico devido ao aumento de casos da doença em várias partes do mundo neste ano. Foto: pixabay
-
Vale lembrar que o país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Entretanto, um ano depois, volta a ocupar um posto entre as vinte nações com mais crianças não vacinadas no mundo. No momento, o Brasil encontra-se na 17ª posição. Foto: José Cruz - Agência Brasil
-
-
Nesse sentido, o cenÃ¡rio nacional Ã© preocupante e causa um sinal de alerta. Isso porque eram 103 mil crianÃ§as nÃ£o vacinadas, em 2023, e passou para 229 mil, em 2024. Foto: ReproduÃ§Ã£o TV Record
-
Segundo os dados referentes à cobertura vacinal em 2024, a Nigéria é líder isolada com mais de duas milhões de crianças não vacinadas. Ela é seguida por Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola. Foto: Reprodução TV Record
-
Completam a lista Paquistão, México, Filipinas, Tanzânia, Madagascar, África do Sul, China, Brasil, Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
-
-
Atualmente, no mundo, 14,3 milhões de crianças estão vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas e mais 5,7 milhões têm apenas proteção parcial. Foto: Agência Brasil
-
Em 2024, nenhuma das 17 vacinas monitoradas alcançou uma cobertura de pelo menos 90%. Assim, o foco foi a DTP1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. e é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Ele contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. Foto: divulgação prefeitura de Uberlândia
-
Ela também é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Além disso, contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil
-
-
Segundo dados da cobertura vacinal, em 2024, 89% das crianças no mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP). Já 85% completou as três doses. Foto: Divulgação Governo do RJ
-
Em comparação com 2023, cerca de 171 mil crianças a mais receberam pelo menos uma vacina, enquanto um milhão a mais alcançou a série completa de três doses da DTP. Foto: divulgação prefeitura de Belo Horizonte
-
Além disso, segundo a Organização Mundial de Saúde, há um progresso contínuo dos países que trabalham para proteger as crianças. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
-
-
Entretanto, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina DTP em 2024. Entre elas, 14,3 milhões com "dose zero" Foto: Divulgação
-
Isso representa quatro milhões a mais do que a meta de 2024, que é necessária para seguir no caminho da Agenda de Imunização 2030. Além de 1,4 milhão a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso. Foto: - Imagem Freepik
-
"As vacinas salvam vidas, permitindo que indivÃduos, famÃlias, comunidades, economias e naÃ§Ãµes prosperem. Ã? encorajador ver um aumento contÃnuo no nÃºmero de crianÃ§as vacinadas, embora ainda tenhamos muito trabalho a fazer", afirmou Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Foto: - Imagem Freepik
-
-
"Cortes drásticos na ajuda, juntamente com a desinformação sobre a segurança das vacinas, ameaçam desfazer décadas de progresso", completou. Foto: imagem Freepik