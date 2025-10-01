Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Brasil reaparece entre os países com mais crianças não vacinadas no mundo

LA
Lance
  • Vale lembrar que o país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Entretanto, um ano depois, volta a ocupar um posto entre as vinte nações com mais crianças não vacinadas no mundo. No momento, o Brasil encontra-se na 17ª posição.
    Vale lembrar que o país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Entretanto, um ano depois, volta a ocupar um posto entre as vinte nações com mais crianças não vacinadas no mundo. No momento, o Brasil encontra-se na 17ª posição. Foto: José Cruz - Agência Brasil
  • Nesse sentido, o cenário nacional é preocupante e causa um sinal de alerta. Isso porque eram 103 mil crianças não vacinadas, em 2023, e passou para 229 mil, em 2024.
    Nesse sentido, o cenário nacional é preocupante e causa um sinal de alerta. Isso porque eram 103 mil crianças não vacinadas, em 2023, e passou para 229 mil, em 2024. Foto: Reprodução TV Record
  • Segundo os dados referentes à cobertura vacinal em 2024, a Nigéria é líder isolada com mais de duas milhões de crianças não vacinadas. Ela é seguida por Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola.
    Segundo os dados referentes à cobertura vacinal em 2024, a Nigéria é líder isolada com mais de duas milhões de crianças não vacinadas. Ela é seguida por Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola. Foto: Reprodução TV Record
  • Completam a lista Paquistão, México, Filipinas, Tanzânia, Madagascar, África do Sul, China, Brasil, Mianmar, Costa do Marfim e Camarões.
    Completam a lista Paquistão, México, Filipinas, Tanzânia, Madagascar, África do Sul, China, Brasil, Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • Atualmente, no mundo, 14,3 milhões de crianças estão vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas e mais 5,7 milhões têm apenas proteção parcial.
    Atualmente, no mundo, 14,3 milhões de crianças estão vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas e mais 5,7 milhões têm apenas proteção parcial. Foto: Agência Brasil
  • Ela também é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Além disso, contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina.
    Ela também é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Além disso, contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil
  • Segundo dados da cobertura vacinal, em 2024, 89% das crianças no mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP). Já 85% completou as três doses.
    Segundo dados da cobertura vacinal, em 2024, 89% das crianças no mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP). Já 85% completou as três doses. Foto: Divulgação Governo do RJ
  • Em comparação com 2023, cerca de 171 mil crianças a mais receberam pelo menos uma vacina, enquanto um milhão a mais alcançou a série completa de três doses da DTP.
    Em comparação com 2023, cerca de 171 mil crianças a mais receberam pelo menos uma vacina, enquanto um milhão a mais alcançou a série completa de três doses da DTP. Foto: divulgação prefeitura de Belo Horizonte
  • AlÃ©m disso, segundo a OrganizaÃ§Ã£o Mundial de SaÃºde, hÃ¡ um progresso contÃ­nuo dos paÃ­ses que trabalham para proteger as crianÃ§as.
    AlÃ©m disso, segundo a OrganizaÃ§Ã£o Mundial de SaÃºde, hÃ¡ um progresso contÃ­nuo dos paÃ­ses que trabalham para proteger as crianÃ§as. Foto: TÃ¢nia RÃªgo / AgÃªncia Brasil
  • Entretanto, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina DTP em 2024. Entre elas, 14,3 milhões com
    Entretanto, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina DTP em 2024. Entre elas, 14,3 milhões com "dose zero" Foto: Divulgação
  • Isso representa quatro milhões a mais do que a meta de 2024, que é necessária para seguir no caminho da Agenda de Imunização 2030. Além de 1,4 milhão a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso.
    Isso representa quatro milhões a mais do que a meta de 2024, que é necessária para seguir no caminho da Agenda de Imunização 2030. Além de 1,4 milhão a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso. Foto: - Imagem Freepik
  • "As vacinas salvam vidas, permitindo que indivíduos, famílias, comunidades, economias e nações prosperem. É encorajador ver um aumento contínuo no número de crianças vacinadas, embora ainda tenhamos muito trabalho a fazer", afirmou Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Foto: - Imagem Freepik
  • "Cortes drÃ¡sticos na ajuda, juntamente com a desinformaÃ§Ã£o sobre a seguranÃ§a das vacinas, ameaÃ§am desfazer dÃ©cadas de progresso", completou. Foto: imagem Freepik
  • Ainda segundo a OMS, pequenas quedas na cobertura vacinal podem aumentar o risco de surtos de doenças e sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde.
    Ainda segundo a OMS, pequenas quedas na cobertura vacinal podem aumentar o risco de surtos de doenças e sobrecarregar ainda mais os sistemas de saúde. Foto: Reprodução do X @UFHealthCancer
  • Assim, a maioria das doses foi administrada em países que utilizam o esquema de dose única. Mesmo longe da meta de cobertura de 90% até 2030, representa um aumento em relação à cobertura de 17% em 2019.
    Assim, a maioria das doses foi administrada em países que utilizam o esquema de dose única. Mesmo longe da meta de cobertura de 90% até 2030, representa um aumento em relação à cobertura de 17% em 2019. Foto:
  • O estudo tambÃ©m mostra que a cobertura completa contra o HPV, PapilomavÃ­rus Humano, em meninas passou de 21% para 28%. Isso Ã© aproximadamente 18 milhÃµes de meninas, que receberam proteÃ§Ã£o completa contra o vÃ­rus.
    O estudo tambÃ©m mostra que a cobertura completa contra o HPV, PapilomavÃ­rus Humano, em meninas passou de 21% para 28%. Isso Ã© aproximadamente 18 milhÃµes de meninas, que receberam proteÃ§Ã£o completa contra o vÃ­rus. Foto: - ReproduÃ§Ã£o de vÃ­deo G1
  • Contudo, cerca de 46,6 milhões de meninas permaneceram parcialmente ou não vacinadas contra o HPV. De acordo com os dados, essa vacina está disponível em 144 de 194 países para meninas e em 75 para meninos.
    Contudo, cerca de 46,6 milhões de meninas permaneceram parcialmente ou não vacinadas contra o HPV. De acordo com os dados, essa vacina está disponível em 144 de 194 países para meninas e em 75 para meninos. Foto: - Reprodução de vídeo G1
  • Por fim, a cobertura da segunda dose de sarampo aumentou de 74% para 76%. Então, a OMS emitiu um alerta epidemiológico devido ao aumento de casos da doença em várias partes do mundo neste ano.
    Por fim, a cobertura da segunda dose de sarampo aumentou de 74% para 76%. Então, a OMS emitiu um alerta epidemiológico devido ao aumento de casos da doença em várias partes do mundo neste ano. Foto: pixabay
  • Vale lembrar que o país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Entretanto, um ano depois, volta a ocupar um posto entre as vinte nações com mais crianças não vacinadas no mundo. No momento, o Brasil encontra-se na 17ª posição.
    Vale lembrar que o país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Entretanto, um ano depois, volta a ocupar um posto entre as vinte nações com mais crianças não vacinadas no mundo. No momento, o Brasil encontra-se na 17ª posição. Foto: José Cruz - Agência Brasil
  • Nesse sentido, o cenÃ¡rio nacional Ã© preocupante e causa um sinal de alerta. Isso porque eram 103 mil crianÃ§as nÃ£o vacinadas, em 2023, e passou para 229 mil, em 2024.
    Nesse sentido, o cenÃ¡rio nacional Ã© preocupante e causa um sinal de alerta. Isso porque eram 103 mil crianÃ§as nÃ£o vacinadas, em 2023, e passou para 229 mil, em 2024. Foto: ReproduÃ§Ã£o TV Record
  • Segundo os dados referentes à cobertura vacinal em 2024, a Nigéria é líder isolada com mais de duas milhões de crianças não vacinadas. Ela é seguida por Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola.
    Segundo os dados referentes à cobertura vacinal em 2024, a Nigéria é líder isolada com mais de duas milhões de crianças não vacinadas. Ela é seguida por Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola. Foto: Reprodução TV Record
  • Completam a lista Paquistão, México, Filipinas, Tanzânia, Madagascar, África do Sul, China, Brasil, Mianmar, Costa do Marfim e Camarões.
    Completam a lista Paquistão, México, Filipinas, Tanzânia, Madagascar, África do Sul, China, Brasil, Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
  • Atualmente, no mundo, 14,3 milhões de crianças estão vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas e mais 5,7 milhões têm apenas proteção parcial.
    Atualmente, no mundo, 14,3 milhões de crianças estão vulneráveis a doenças preveníveis por vacinas e mais 5,7 milhões têm apenas proteção parcial. Foto: Agência Brasil
  • Em 2024, nenhuma das 17 vacinas monitoradas alcançou uma cobertura de pelo menos 90%. Assim, o foco foi a DTP1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. e é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Ele contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina.
    Em 2024, nenhuma das 17 vacinas monitoradas alcançou uma cobertura de pelo menos 90%. Assim, o foco foi a DTP1, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. e é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Ele contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. Foto: divulgação prefeitura de Uberlândia
  • Ela também é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Além disso, contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina.
    Ela também é um marcador de acesso aos serviços de imunização de rotina. Além disso, contribui para identificar crianças que não receberam nenhuma vacina. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Ag. Brasil
  • Segundo dados da cobertura vacinal, em 2024, 89% das crianças no mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP). Já 85% completou as três doses.
    Segundo dados da cobertura vacinal, em 2024, 89% das crianças no mundo receberam pelo menos uma dose da vacina contra difteria, tétano e coqueluche (DTP). Já 85% completou as três doses. Foto: Divulgação Governo do RJ
  • Em comparação com 2023, cerca de 171 mil crianças a mais receberam pelo menos uma vacina, enquanto um milhão a mais alcançou a série completa de três doses da DTP.
    Em comparação com 2023, cerca de 171 mil crianças a mais receberam pelo menos uma vacina, enquanto um milhão a mais alcançou a série completa de três doses da DTP. Foto: divulgação prefeitura de Belo Horizonte
  • Além disso, segundo a Organização Mundial de Saúde, há um progresso contínuo dos países que trabalham para proteger as crianças.
    Além disso, segundo a Organização Mundial de Saúde, há um progresso contínuo dos países que trabalham para proteger as crianças. Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil
  • Entretanto, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina DTP em 2024. Entre elas, 14,3 milhões com
    Entretanto, quase 20 milhões de crianças perderam pelo menos uma dose da vacina DTP em 2024. Entre elas, 14,3 milhões com "dose zero" Foto: Divulgação
  • Isso representa quatro milhões a mais do que a meta de 2024, que é necessária para seguir no caminho da Agenda de Imunização 2030. Além de 1,4 milhão a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso.
    Isso representa quatro milhões a mais do que a meta de 2024, que é necessária para seguir no caminho da Agenda de Imunização 2030. Além de 1,4 milhão a mais do que em 2019, o ano base para medir o progresso. Foto: - Imagem Freepik
  • "As vacinas salvam vidas, permitindo que indivÃ­duos, famÃ­lias, comunidades, economias e naÃ§Ãµes prosperem. Ã? encorajador ver um aumento contÃ­nuo no nÃºmero de crianÃ§as vacinadas, embora ainda tenhamos muito trabalho a fazer", afirmou Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. Foto: - Imagem Freepik
  • "Cortes drásticos na ajuda, juntamente com a desinformação sobre a segurança das vacinas, ameaçam desfazer décadas de progresso", completou. Foto: imagem Freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay