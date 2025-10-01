Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

‘Montanha de Cristal’ deslumbra esquiadores num cenário de tirar o fôlego

LA
Lance
  • Ela fica situada na encosta leste da Cordilheira das Cascatas, dentro da Floresta Nacional Mount Baker-Snoqualmie.
    Ela fica situada na encosta leste da Cordilheira das Cascatas, dentro da Floresta Nacional Mount Baker-Snoqualmie. Foto: Flickr - U.S. Forest Service- Pacific Northwest Region
  • Mais precisamente, a montanha fica a cerca de duas horas de carro de Seattle e nas proximidades do Parque Nacional Mount Rainier.
    Mais precisamente, a montanha fica a cerca de duas horas de carro de Seattle e nas proximidades do Parque Nacional Mount Rainier. Foto: Wikimedia Commons/Vulturesong
  • A montanha atrai visitantes o ano todo com suas paisagens impressionantes, trilhas desafiadoras e uma variedade de atividades para todas as estações.
    A montanha atrai visitantes o ano todo com suas paisagens impressionantes, trilhas desafiadoras e uma variedade de atividades para todas as estações. Foto: Divulgação
  • A montanha já foi palco de competições de freeride, corridas de esqui cross-country e vídeos promocionais de algumas marcas.
    A montanha já foi palco de competições de freeride, corridas de esqui cross-country e vídeos promocionais de algumas marcas. Foto: Wikimedia Commons/ Buidhe
  • Em termos de altitude, a Crystal Mountain chega a 2.130 metros no seu ponto mais alto.
    Em termos de altitude, a Crystal Mountain chega a 2.130 metros no seu ponto mais alto. Foto: Wikimedia Commons/ Buidhe
  • São mais de mil hectares de terreno esquiável, incluindo mais de 50 rotas e 11 teleféricos.
    São mais de mil hectares de terreno esquiável, incluindo mais de 50 rotas e 11 teleféricos. Foto: Wikimedia Commons/ Buidhe
  • A Crystal Mountain Gondola leva os visitantes até o topo da montanha a cerca de 2.100 metros de altitude.
    A Crystal Mountain Gondola leva os visitantes até o topo da montanha a cerca de 2.100 metros de altitude. Foto: Wikimedia Commons/Joe Mabel
  • Além do esqui e snowboard, a Crystal Mountain oferece atrações o ano inteiro.
    Além do esqui e snowboard, a Crystal Mountain oferece atrações o ano inteiro. Foto: Wikimedia Commons/Joe Mabel
  • No verão, a paisagem se transforma, abrindo espaço para caminhadas em trilhas como a Bullion Basin e a Silver Creek.
    No verão, a paisagem se transforma, abrindo espaço para caminhadas em trilhas como a Bullion Basin e a Silver Creek. Foto: Reprodução/YouTube
  • Nessa época, é comum ver marmotas, veados, águias e até cabras-da-montanha nos arredores.
    Nessa época, é comum ver marmotas, veados, águias e até cabras-da-montanha nos arredores. Foto: Wikimedia Commons/Darklich14
  • O restaurante Summit House, o mais alto do estado de Washington, oferece refeições com uma vista espetacular das montanhas ao redor.
    O restaurante Summit House, o mais alto do estado de Washington, oferece refeições com uma vista espetacular das montanhas ao redor. Foto: Divulgação
  • A infraestrutura da montanha inclui aluguel de equipamentos, restaurantes, lojas e opções de hospedagem, desde hotéis até cabanas rústicas.
    A infraestrutura da montanha inclui aluguel de equipamentos, restaurantes, lojas e opções de hospedagem, desde hotéis até cabanas rústicas. Foto: Divulgação
  • A região começou como uma pequena estação de esqui nos anos 1960 e hoje é um dos destinos mais populares do Noroeste dos EUA.
    A região começou como uma pequena estação de esqui nos anos 1960 e hoje é um dos destinos mais populares do Noroeste dos EUA. Foto: Wikimedia Commons/Joe Mabel
  • Nos meses de inverno, o resort costuma ter forte cobertura de neve devido a sua localização elevada.
    Nos meses de inverno, o resort costuma ter forte cobertura de neve devido a sua localização elevada. Foto: Reprodução/YouTube
  • A região pode receber mais de 10 metros de neve por temporada, especialmente nos anos de fenômeno La Niña.
    A região pode receber mais de 10 metros de neve por temporada, especialmente nos anos de fenômeno La Niña. Foto: Reprodução/YouTube
  • A State Route 410, uma das principais vias de acesso à montanha, pode fechar durante esse período devido ao risco de avalanches.
    A State Route 410, uma das principais vias de acesso à montanha, pode fechar durante esse período devido ao risco de avalanches. Foto: Wikimedia Commons/Famartin
  • Ao longo dos anos, a Crystal Mountain passou por várias mudanças de gestão. Desde 2018, ela passou a ser administrada pelo conglomerado Alterra Mountain Company.
    Ao longo dos anos, a Crystal Mountain passou por várias mudanças de gestão. Desde 2018, ela passou a ser administrada pelo conglomerado Alterra Mountain Company. Foto: Flickr - John Holm
  • Essa mudança permitiu aos visitantes o uso do Ikon Pass, um dos passes de temporada mais populares entre esquiadores na América do Norte.
    Essa mudança permitiu aos visitantes o uso do Ikon Pass, um dos passes de temporada mais populares entre esquiadores na América do Norte. Foto: Reprodução/YouTube
  • Em 2010, foi instalado o teleférico
    Em 2010, foi instalado o teleférico "Monte Rainier", considerado o único de alta velocidade do estado de Washington. Foto: Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay