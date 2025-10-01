Galeria
Arqueólogos encontram estátua de Cleópatra que reaviva fascínio pela rainha egípcia
-
A estátua estava localizada sob a parede do templo de Taposiris Magna, nas proximidades de Alexandria, cidade no norte do Egito. Foto: Roland Unger/Wikimedia Commons
-
Encontrada em escavações realizadas em dezembro de 2024, a escultura retrata uma figura feminina com coroa real e foi encontrada pela equipe da arqueóloga Kathleen Martinez, em colaboração com o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. Foto: Roland Unger/Wikimedia Commons
-
A importância do achado reside no contraste entre o estilo romano do busto e a cronologia egípcia ptolemaica associada à governante. Foto: Sergey Sosnovskiy/Wikimédia Commons
-
Embora moedas do período encontradas no local apresentem a imagem de Cleópatra, não há comprovação definitiva de que o busto a retrate, o que motivou debates entre especialistas. Foto: Reprodução do Facebook/Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito
-
-
AlÃ©m do busto, foram recuperadas 337 moedas datadas do perÃodo ptolemaico, lÃ¢mpadas de Ã³leo, um anel de bronze dedicado Ã deusa Hathor e um amuleto com a inscriÃ§Ã£o â??A justiÃ§a de RÃ¡ se levantouâ?. Cientistas envolvem-se agora em investigaÃ§Ãµes mais detalhadas para determinar se o busto realmente retrata CleÃ³patra VII ou outra figura histÃ³rica da Ã©poca. Foto: Einsamer SchÃŒtze/Wikimedia Commons
-
Novas escavações já estão planejadas no templo de Taposiris Magna, que continua a guardar segredos sobre estilos artísticos, identidade de artefatos e a complexa história que marca os últimos anos da era ptolomaica. Foto: Einsamer Schütze/Wikimedia Commons
-
Cleópatra VII Filopátor foi a última governante da dinastia ptolemaica do Egito e uma das figuras femininas mais célebres da história. Foto: DeA Picture Library, Bridgeman Images
-
-
Nascida em 69 a.C., ela assumiu o trono aos 18 anos, inicialmente dividindo o poder com seu irmão Ptolomeu XIII, com quem foi obrigada a se casar conforme os costumes da época. Foto: The Holbarn Archive, Bridgeman Images
-
Sua ascensão se deu em meio a disputas internas, crises políticas e a crescente influência de Roma sobre o Mediterrâneo. Inteligente, culta e fluente em vários idiomas, Cleópatra destacou-se por sua habilidade diplomática e pela capacidade de exercer poder em um ambiente dominado por homens. Foto: Divulgação
-
Sua trajetória ficou marcada pela relação próxima com Roma, especialmente com o general Júlio César. Depois de uma guerra civil contra o irmão, que terminou com sua vitória, Cleópatra consolidou-se como rainha ao lado de César, com quem manteve um relacionamento e teve um filho, Cesarião. Foto: Divulgação
-
-
Essa aliança fortaleceu o Egito, que dependia da proteção romana para preservar sua autonomia frente às pressões externas. Foto: Divulgação
-
Após o assassinato de César, em 44 a.C., Cleópatra voltou a se aproximar do poder romano por meio de Marco Antônio, general e integrante do Segundo Triunvirato. A parceria foi política e também pessoal, rendendo três filhos e uma união que desafiava diretamente Otávio, futuro imperador Augusto. Foto: Divulgação
-
A disputa culminou na famosa Batalha de Ácio, em 31 a.C., quando as forças de Otávio derrotaram a frota comandada pelo casal. Derrotados, Marco Antônio e Cleópatra se refugiaram em Alexandria, onde, diante da iminente tomada da cidade, ambos escolheram dar cabo das próprias vidas. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
-
-
A morte da rainha, em 30 a.C., encerrou a dinastia ptolemaica e marcou a anexação definitiva do Egito ao Império Romano. Foto: Louis le Grand/Wikimédia Commons
-
A imagem de Cleópatra atravessou os séculos envolta em fascínio e mistério. Ela inspirou obras de arte, literatura e cinema, permanecendo como uma das soberanas mais icônicas da história mundial. Foto: Divulgação
-
No cinema, a interpretaÃ§Ã£o mais famosa Ã© a de Elizabeth Taylor em â??CleÃ³patraâ?, de 1963, que destacou a rainha como lÃder estratÃ©gica e mulher sedutora. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Outra estrela do cinema mundial que encarnou a rainha egípcia foi a italiana Sophia Loren, no filme "Duas Noites com Cleópatra", de 1953. Foto: Divulgação
-
Antes disso, a atriz Theda Bara estrelou o clássico “Cleópatra”, em 1917, uma produção muda que ajudou a criar a imagem lendária da soberana. Foto: - Divulgação
-
Ao longo dos anos, Cleópatra também apareceu em filmes como “César e Cleopatra”, de 1945, estrelado por Vivien Leigh. Foto: Divulgação
-
-
Na produção televisiva “Cleopatra”, de 1999, com Leonor Varela, ela também aparece, além de ser mencionada ou representada em animações e minisséries que exploram a história do Egito Ptolomaico. Foto: Divulgação
-
Em 2007, o cineasta brasileiro Júlio Bressane lançou “Cleópatra”, filme em que Alessandra Negrini vive a rainha egípcia. No elenco também estão Miguel Falabella, como Júlio César, e Bruno Garcia, no papel de Marco Antonio. Foto: Divulgação
-
Essas obras reforçaram sua imagem como uma rainha inteligente, carismática e capaz de influenciar impérios, perpetuando o fascínio cultural em torno de sua história. Foto: Divulgação
-