FESTIVAL EM BH
Veja hambúrgueres inéditos da 20ª edição do Burger Fest
Hambúrguer "Do Oiapoque Ao Chuí" do Boca Além do Óbvio é feito com pão de tapioca; "blend" de 150g com a carne "barreada", cozida lentamente por horas em uma panela de barro, queijo colonial; maionese defumada; ketchup de banana-passa; e tuile (espécie de biscoito fino) de macaxeira Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer "SSB (Sweet Smoked Burguer)", do Brookling Homemade Burger: pão brioche, "blend" de 150g defumado, queijo cheddar fatiado, geleia de bacon, cebola crispy, ketchup de bacon e cebola caramelizada; e molho da casa Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Dom Burgueria apostou no hambúrguer "Dom Supremo": pão brioche tostado na manteiga; "blend" suíno; alface americana; queijo prato derretido; abacaxi caramelizado; bacon crocante; queijo provolone empanado; e geleia de pimenta. Finalizado com ketchup de bacon e cebola caramelizada Foto: Victor Schwaner/Divulgação
"Red Burger", da Don Chopp and Burger tem pão artesanal pincelado com manteiga, cream cheese cremoso, bacon artesanal defumado, "blend" bovino, maionese e geleia de frutas vermelhas Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer "Bacon n’ Bacon" do Eddie Fine Burgers: pão australiano, burger de Angus, queijo Canastra, maionese, geleia de bacon, bacon e crispy picles. Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Fogariz criou o "Hot Mush", feito com pão brioche, carne de 180g, blue cheese (queijo azul), molho de pimenta preta com ketchup e mix de cebola, pimentão e cogumelos grelhados no fogo com toque de cebolinha fresca Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer "2015 - Dívida de Honra" do Foraster Burger: pão brioche, "blend" bovino de 160g, requeijão de corte, abobrinha e palmito pupunha marinados em limão e azeite de oliva; crispy de cebola, toque aromático de zaatar (tempero árabe), maionese de alho defumada e chimichurri com ketchup de bacon e cebola caramelizada Foto: Victor Schwaner/Divulgação
A Garagem Hamburgueria lançou o hambúrguer "Parrilleiro": pão brioche, molho especial, burger 170g feito na parrilla, mussarela, duas fatias de bacon e chimichurri defumado Foto: Victor Schwaner/Divulgação
"Burguer Caprese Mineiro": pão brioche tostado na chapa com manteiga, blend de 100g, maionese, tomates confitados, pesto de manjericão e queijo minas meia cura. Essa é a criação da Hamburgueria Os Travessos Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Inusitado "Relíquia das Gerais" é o sanduíche da Hamburgueria Velho John. Combina pão de brioche com gergelim, burger bovino 150g,maionese, carne suína desfiada no estilo pinga e frita com cerveja, requeijão de raspa e doce de leite Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Juicy Burger apostou no "Serra Negra": pão brioche selado na manteiga, maionese de missô (pasta de soja fermentada), burger de 160g, "blend" de queijos mineiros da Serra da Mantiqueira e da Canastra, picles de cebola tostada, demi glace (molho reduzido de carnes e ossos) de cerveja preta com um toque de molho barbecue e folhas de agrião Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Las Chicas Vegan criou o Hot Chilli Heinz Burger", com pão brioche selado, burger veg defumado, cebola caramelizada, pimenta jalapeño, rúcula, maionese da casa e ketchup picante Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Hambúrguer "Eldorado" do Nimbos mescla um burger Angus de 180g, queijo Canastra, bacon, molho barbecue dourado, cebola frita e picles de batata palha Foto: Victor Schwaner/Divulgação
"Miltinho" do Sal 15: carne de 180g assada na lenha, queijo da canastra meia cura, carne de panela na mostarda e crispy de pimenta jalapeño Foto: Victor Schwaner/Divulgação
"All Blues", da Soul Jazz Burger: pão brioche tostado, burger de Angus de 180g, queijo Canastra meia cura, ragú cremoso de linguiça artesanal e cogumelos, cebolas baby glaceadas na mostarda e rúcula fresca Foto: Victor Schwaner/Divulgação
"Corleone", criação da Spoiler Burger é composta por pão brioche, "blend" de 170g, queijo gouda derretido, copa defumada, crocante de mandioca, cebola roxa e redução de vinho com ketchup de bacon e cebola caramelizada Foto: Victor Schwaner/Divulgação
Tchambows Burger desenvolveu o "Dona Oz": pão brioche selado,maionese, "blend" bovino de 180g, queijo chapeado, melado de cana, crispy de maçã de peito, cebola roxa laminada e rúcula Foto: Victor Schwaner/Divulgação
"Vereda" é o sanduíche da Camp Town para o festival. Pão brioche, "blend" de 180g da casa, queijo minas artesanal Inconfidentes, carne suína de lata desfiada, barbecue de goiabada e broto de agrião pimenta (levemente picante) são seus ingredientes Foto: Victor Schwaner/Divulgação