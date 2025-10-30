Veja hambúrgueres inéditos da 20ª edição do Burger Fest

Hambúrguer "Do Oiapoque Ao Chuí" do Boca Além do Óbvio é feito com pão de tapioca; "blend" de 150g com a carne "barreada", cozida lentamente por horas em uma panela de barro, queijo colonial; maionese defumada; ketchup de banana-passa; e tuile (espécie de biscoito fino) de macaxeira Foto: Victor Schwaner/Divulgação