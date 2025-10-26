Assine
LUZES E MÚSICA

Veja como foi o show do Imagine Dragons em BH

O repertório da turnê "LOOM" trouxe emoção, cenários impressionantes e surpresas no palco do Mineirão neste domingo (26)

  • Banda Lagum abre show de Imagine Dragons em BH
    Banda Lagum abre show de Imagine Dragons em BH Foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press
  • Imagine Dragons traz espetáculo à BH
    Imagine Dragons traz espetáculo à BH Foto: Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
  • Fãs vibram a cada batida das músicas
    Fãs vibram a cada batida das músicas Foto: Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
  • Imagine Dragons se apresenta com estádio lotado
    Imagine Dragons se apresenta com estádio lotado Foto: Alexandre Guzanshe/E,/D.A/Press
