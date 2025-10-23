Assine
FOFURA

Placas de trânsito fofas viralizam na web

Sinais de trânsito no Japão alertam para presença de gatos na pista

Maria Dulce Miranda
  • As placas trazem dizeres como 'Cuidado com os gatos que saem correndo' ou 'Atenção: gatos podem pular de repente'
    As placas trazem dizeres como Cuidado com os gatos que saem correndo ou Atenção: gatos podem pular de repente
  • Elas têm como objetivo evitar acidentes e incentivar motoristas a reduzir a velocidade em áreas onde os bichanos costumam aparecer
    Elas têm como objetivo evitar acidentes e incentivar motoristas a reduzir a velocidade em áreas onde os bichanos costumam aparecer
  • A mensagem curiosa — muitas vezes acompanhada de desenhos fofos — não é algo oficial. Ela surgiu em áreas com grande concentração de felinos que circulam livremente por ruas, muros e becos
    A mensagem curiosa — muitas vezes acompanhada de desenhos fofos — não é algo oficial. Ela surgiu em áreas com grande concentração de felinos que circulam livremente por ruas, muros e becos
  • Os locais viraram verdadeiros pontos turísticos, rendendo até dicas nas redes sociais de como ver as placas ao vivo. E, claro, conseguir fazer uma amizade felina.
    Os locais viraram verdadeiros pontos turísticos, rendendo até dicas nas redes sociais de como ver as placas ao vivo. E, claro, conseguir fazer uma amizade felina.
