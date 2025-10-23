FOFURA
Placas de trânsito fofas viralizam na web
Sinais de trânsito no Japão alertam para presença de gatos na pista
As placas trazem dizeres como Cuidado com os gatos que saem correndo ou Atenção: gatos podem pular de repente Foto: Reprodução / redes sociais
Elas têm como objetivo evitar acidentes e incentivar motoristas a reduzir a velocidade em áreas onde os bichanos costumam aparecer Foto: Reprodução / redes sociais
A mensagem curiosa — muitas vezes acompanhada de desenhos fofos — não é algo oficial. Ela surgiu em áreas com grande concentração de felinos que circulam livremente por ruas, muros e becos Foto: Reprodução / redes sociais
Os locais viraram verdadeiros pontos turísticos, rendendo até dicas nas redes sociais de como ver as placas ao vivo. E, claro, conseguir fazer uma amizade felina. Foto: Reprodução / redes sociais
