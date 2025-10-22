SEPULTAMENTO
Policial morto em concessionária: veja fotos da despedida de PM
O velório e sepultamento do corpo de Vinícius de Castro Lima aconteceu no Cemitério Parque da Colina e contou com a presença de familiares e amigos
Ele foi morto a tiros na tarde de terça-feira (21/10) em uma tentativa de assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Velório do cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, no Cemitério da Colina. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
O corpo do policial está sendo velado e será sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
"Quando há um crime contra um policial militar, não é como de um simples cidadão", major Layla Brunella Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
Caixão de PM morto em BH é carregado por colegas de batalhão Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press