SEPULTAMENTO

Policial morto em concessionária: veja fotos da despedida de PM

O velório e sepultamento do corpo de Vinícius de Castro Lima aconteceu no Cemitério Parque da Colina e contou com a presença de familiares e amigos

  • Ele foi morto a tiros na tarde de terça-feira (21/10) em uma tentativa de assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte
    Ele foi morto a tiros na tarde de terça-feira (21/10) em uma tentativa de assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Velório do cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, no Cemitério da Colina.
    Velório do cabo da Polícia Militar Vinícius de Castro Lima, de 37 anos, no Cemitério da Colina. Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • O corpo do policial está sendo velado e será sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina
    O corpo do policial está sendo velado e será sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Ele foi morto a tiros na tarde de terça-feira (21/10) em uma tentativa de assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte
    Ele foi morto a tiros na tarde de terça-feira (21/10) em uma tentativa de assalto a uma concessionária de veículos em Belo Horizonte Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • "Quando há um crime contra um policial militar, não é como de um simples cidadão", major Layla Brunella Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária
    Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • O corpo do policial está sendo velado e será sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina
    O corpo do policial está sendo velado e será sepultado nesta quarta (22/10), no Cemitério Parque da Colina Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária
    Amigos e familiares realizam cortejo de policial morto em concessionária Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
  • Caixão de PM morto em BH é carregado por colegas de batalhão
    Caixão de PM morto em BH é carregado por colegas de batalhão Foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press
