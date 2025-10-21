Assine
Quem são os vencedores do 1º Concurso de Confeitaria e Quitanda de BH

Nesta primeira edição, o tema era Origem. Por isso, confeiteiros e quitandeiros foram desafiados a trabalhar com pelo menos um ingrediente regional

Celina Aquino
  • QUITANDA - 2º LUGAR: bolo de abóbora com crumble de castanha de baru e calda de laranja da Feito com Amor
    QUITANDA - 2º LUGAR: bolo de abóbora com crumble de castanha de baru e calda de laranja da Feito com Amor Foto: Sebrae MG/Divulgação
  • QUITANDA - 3º LUGAR: brevidade de araruta com fios de ovos da Casa di Maria
    QUITANDA - 3º LUGAR: brevidade de araruta com fios de ovos da Casa di Maria Foto: Sebrae MG/Divulgação
  • QUITANDA - 1º LUGAR: pão de queijo com pequi e requeijão moreno da Mix Lanches
    QUITANDA - 1º LUGAR: pão de queijo com pequi e requeijão moreno da Mix Lanches Foto: Sebrae MG/Divulgação
  • CONFEITARIA - 3º LUGAR: tartelete de baru, chocolate e coco da Forno de Adelina
    CONFEITARIA - 3º LUGAR: tartelete de baru, chocolate e coco da Forno de Adelina Foto: Sebrae MG/Divulgação
  • CONFEITARIA - 1º LUGAR: pão de mel de cagaita da Oficina Mineira de Cakes e Artes
    CONFEITARIA - 1º LUGAR: pão de mel de cagaita da Oficina Mineira de Cakes e Artes Foto: Sebrae MG/Divulgação
  • CONFEITARIA - 2º LUGAR: bolo flan de milho com caramelo de café e pipoca caramelizada com canela e flor de sal da Aquarela Doce Ateliê
    CONFEITARIA - 2º LUGAR: bolo flan de milho com caramelo de café e pipoca caramelizada com canela e flor de sal da Aquarela Doce Ateliê Foto: Sebrae MG/Divulgação
