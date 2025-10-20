Assine
overlay
Início Galeria
VENTANIA EM BH

Ventania derruba árvores e deixa moradores de BH sem luz e desalojados

Capital registrou ventos com capacidade de 71,6% de um furacão na madrugada desta segunda-feira (20/10); Corpo de Bombeiros registrou oito quedas de árvore

E
Estado de Minas
  • Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado
    Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa
    O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado
    Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado
    Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado
    Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado
    Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado
    Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas
    Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas
    Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas
    Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
  • Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas
    Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay