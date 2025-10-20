VENTANIA EM BH
Ventania derruba árvores e deixa moradores de BH sem luz e desalojados
Capital registrou ventos com capacidade de 71,6% de um furacão na madrugada desta segunda-feira (20/10); Corpo de Bombeiros registrou oito quedas de árvore
Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Foto: Jair Amaral/EM/DA Press
