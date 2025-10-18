Assine
MARISA MONTE

Marisa Monte estreia turnê Phonica em Belo Horizonte; confira

Show de Marisa Monte no Parque Ecológico da Pampulha

  • Artista animou o público com arranjos sofisticados de seus clássicos
    Artista animou o público com arranjos sofisticados de seus clássicos Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
  • A cantora foi acompanhada por orquestra sinfônica com 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur.
    A cantora foi acompanhada por orquestra sinfônica com 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur. Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
  • Marisa Monte recebeu o carinho do público da capital mineira na estreia da turnê "Phonica"
    Marisa Monte recebeu o carinho do público da capital mineira na estreia da turnê "Phonica" Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
  • Multidão acompanhou show da artista no Parque Ecológico da Pampulha, em BH
    Multidão acompanhou show da artista no Parque Ecológico da Pampulha, em BH Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
  • Estrela da MPB, com 30 anos de carreira, Marisa Monte tocou ukelele, guitarra e violão
    Estrela da MPB, com 30 anos de carreira, Marisa Monte tocou ukelele, guitarra e violão Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
  • Belo Horizonte foi a capital escolhida para a estreia da turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo"
    Belo Horizonte foi a capital escolhida para a estreia da turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
  • Show apoteótico impressionou o público na noite deste sábado (18/10)
    Show apoteótico impressionou o público na noite deste sábado (18/10) Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
