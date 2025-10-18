MARISA MONTE
Marisa Monte estreia turnê Phonica em Belo Horizonte; confira
Show de Marisa Monte no Parque Ecológico da Pampulha
-
Artista animou o público com arranjos sofisticados de seus clássicos Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
-
A cantora foi acompanhada por orquestra sinfônica com 55 músicos, sob a regência do maestro André Bachur. Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
-
Marisa Monte recebeu o carinho do público da capital mineira na estreia da turnê "Phonica" Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
-
Multidão acompanhou show da artista no Parque Ecológico da Pampulha, em BH Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
-
-
Estrela da MPB, com 30 anos de carreira, Marisa Monte tocou ukelele, guitarra e violão Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
-
Belo Horizonte foi a capital escolhida para a estreia da turnê "Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo" Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
-
Show apoteótico impressionou o público na noite deste sábado (18/10) Foto: Leandro Couri/EM/DA. Press
-