BEBIDAS FALSIFICADAS

Polícia desativa ponto de bebidas falsificadas no Centro de BH

O local foi interditado, os agentes descobriram uma passagem secreta que dava acesso a uma segunda instalação oculta, onde parte da produção era mantida

Estado de Minas
  • Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 15 mil garrafas vazias de marcas conhecidas, que eram usadas para envase clandestino de bebidas adulteradas
    Durante a ação, os policiais apreenderam cerca de 15 mil garrafas vazias de marcas conhecidas, que eram usadas para envase clandestino de bebidas adulteradas Foto: Reprodução/PCMG
