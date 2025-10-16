ESTADO DE MINAS
Confira a situação do alojamento que alunos de escola de futebol viviam
Foram encontradas cadeiras empilhadas e caixas de papelão Foto: Reprodução / PCMG
Ainda foram encontrados alimentos estragados, armazenados em uma geladeira desligada Foto: Reprodução / PCMG
Policiais também constataram a presença de engradados de bebidas alcoólicas no imóvel Foto: Reprodução / PCMG
