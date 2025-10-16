Assine
overlay
Início Galeria
ESTADO DE MINAS

Confira a situação do alojamento que alunos de escola de futebol viviam

JM
Júlia Melgaço*
  • Foram encontradas cadeiras empilhadas e caixas de papelão
    Foram encontradas cadeiras empilhadas e caixas de papelão Foto: Reprodução / PCMG
  • Ainda foram encontrados alimentos estragados, armazenados em uma geladeira desligada
    Ainda foram encontrados alimentos estragados, armazenados em uma geladeira desligada Foto: Reprodução / PCMG
  • Ainda foram encontrados alimentos estragados, armazenados em uma geladeira desligada
    Ainda foram encontrados alimentos estragados, armazenados em uma geladeira desligada Foto: Reprodução / PCMG
  • Policiais também constataram a presença de engradados de bebidas alcoólicas no imóvel
    Policiais também constataram a presença de engradados de bebidas alcoólicas no imóvel Foto: Reprodução / PCMG
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay